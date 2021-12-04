Соратник Суркова объявил о подготовке к выборам президента-2024

Решения «Единой России» 4 декабря повлияют на ход президентских выборов в 2024 году, считает Алексей Чеснаков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решения, принятые на юбилейном ХХ съезде партии «Единой России» 4 декабря, будут иметь долгосрочные последствия. В частности, они повлияют на ход президентских выборов в 2024 году. Такое мнение озвучил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который в прошлом работал вместе с экс-помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

«Правящая партия явно заранее готовится (кадрово и структурно) к президентским выборам. И многие сегодняшние решения, несомненно, будут иметь долгосрочные последствия», — приводит слова Чеснакова пресс-служба «Единой России».

На съезде 4 декабря Дмитрия Медведева переизбрали на пять лет председателем партии. Во время обращения к единороссам президент РФ Владимир Путин признался, что всегда рассчитывает на «Единую Россию», передает Nation News.