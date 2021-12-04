Соратник Суркова объявил о подготовке к выборам президента-2024

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Штаб Общественной поддержки политической партии
Решения «Единой России» 4 декабря повлияют на ход президентских выборов в 2024 году, считает Алексей Чеснаков Фото:

Решения, принятые на юбилейном ХХ съезде партии «Единой России» 4 декабря, будут иметь долгосрочные последствия. В частности, они повлияют на ход президентских выборов в 2024 году. Такое мнение озвучил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который в прошлом работал вместе с экс-помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

«Правящая партия явно заранее готовится (кадрово и структурно) к президентским выборам. И многие сегодняшние решения, несомненно, будут иметь долгосрочные последствия», — приводит слова Чеснакова пресс-служба «Единой России».

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На съезде 4 декабря Дмитрия Медведева переизбрали на пять лет председателем партии. Во время обращения к единороссам президент РФ Владимир Путин признался, что всегда рассчитывает на «Единую Россию», передает Nation News.

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Решения, принятые на юбилейном ХХ съезде партии «Единой России» 4 декабря, будут иметь долгосрочные последствия. В частности, они повлияют на ход президентских выборов в 2024 году. Такое мнение озвучил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который в прошлом работал вместе с экс-помощником президента РФ Владиславом Сурковым. «Правящая партия явно заранее готовится (кадрово и структурно) к президентским выборам. И многие сегодняшние решения, несомненно, будут иметь долгосрочные последствия», — приводит слова Чеснакова пресс-служба «Единой России». На съезде 4 декабря Дмитрия Медведева переизбрали на пять лет председателем партии. Во время обращения к единороссам президент РФ Владимир Путин признался, что всегда рассчитывает на «Единую Россию», передает Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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