Политологи: полпред Якушев умножил свою власть в УрФО

Ожидают, что Владимир Якушев станет переговорщиком с точки зрения выстраивания ситуации в «тюменской матрешке» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, которого 4 декабря включили в Высший совет «Единой России», получил мощный инструмент партийного влияния. Его новый статус особенно важен перед выборами на Урале в 2022 году. Такую оценку в разговоре с URA.RU дал политолог Анатолий Гагарин.

«Якушев существенно расширил возможности использования партийного ресурса. Впереди выборы губернатора Свердловской области, и полпред сможет участвовать в политических процессах еще и как один из руководителей „Единой России“. Для него это однозначное повышение статуса среди партийных функционеров» — поделился Анатолий Гагарин.

Уральский политолог Андрей Ткаченко заметил, что новая должность полпреда сыграет огромную роль в истории с объединением ЯНАО, ХМАО и Тюменской области. «Можно ожидать, что Якушева определят переговорщиком с точки зрения выстраивания ситуации в „тюменской матрешке“. Он как полпред и теперь как член Высшего совета будет выстраивать процессы и по административной линии, и по партийной», — дал прогноз Ткаченко.

Новый состав Высшего совета «Единой России» был избран 4 декабря на XX съезде партии. В него вошли 100 человек, две вакансии остались свободными. Главой Высшего совета ЕР остается бывший спикер Госдумы РФ Борис Грызлов. В составе Высшего совета — полпред Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также глава Тюменской области Александр Моор. Кроме того, в состав Генсовета партии попали две представительницы Свердловской области — депутат Госдумы Жанна Рябцева и начальник отдела образования Волчанска Ольга Адельфинская.