Свердловский депутат Госдумы получила высокий пост в ЕР

04 декабря 2021 в 18:03 Размер текста - 17 +

Жанна Рябцева была избрана депутатом Госдумы от Свердловской области в сентябре 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева избрана в состав генерального совета партии. Об этом стало известно в ходе ХХ съезда партии, который прошел в Москве 4 декабря. «В список кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по избранию состава генерального совета партии вошли: […] Рябцева Жанна Анатольевна», — было сказано во время съезда. Кремль устроит зачистку в «Единой России» Кроме того, в состав Генсовета была избрана начальник отдела образования Волчанска Ольга Адельфинская. В Высший совет партии вошли полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Дозвониться до Рябцевой не удалось, она не взяла трубку. Жанна Рябцева была избрана депутатом Госдумы от Свердловской области по итогу выборов в сентябре 2021 года. До этого она возглавляла свердловский исполком «Общероссийского народного фронта». Фото: URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева избрана в состав генерального совета партии. Об этом стало известно в ходе ХХ съезда партии, который прошел в Москве 4 декабря. «В список кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по избранию состава генерального совета партии вошли: […] Рябцева Жанна Анатольевна», — было сказано во время съезда. Кроме того, в состав Генсовета была избрана начальник отдела образования Волчанска Ольга Адельфинская. В Высший совет партии вошли полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Дозвониться до Рябцевой не удалось, она не взяла трубку. Жанна Рябцева была избрана депутатом Госдумы от Свердловской области по итогу выборов в сентябре 2021 года. До этого она возглавляла свердловский исполком «Общероссийского народного фронта».