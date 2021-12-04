Свердловский депутат Госдумы получила высокий пост в ЕР

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Жанна Рябцева была избрана депутатом Госдумы от Свердловской области в сентябре 2021 года Фото:

Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева избрана в состав генерального совета партии. Об этом стало известно в ходе ХХ съезда партии, который прошел в Москве 4 декабря.

«В список кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по избранию состава генерального совета партии вошли: […] Рябцева Жанна Анатольевна», — было сказано во время съезда.

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Кроме того, в состав Генсовета была избрана начальник отдела образования Волчанска Ольга Адельфинская. В Высший совет партии вошли полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Дозвониться до Рябцевой не удалось, она не взяла трубку.

Жанна Рябцева была избрана депутатом Госдумы от Свердловской области по итогу выборов в сентябре 2021 года. До этого она возглавляла свердловский исполком «Общероссийского народного фронта».

Фото:

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Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева избрана в состав генерального совета партии. Об этом стало известно в ходе ХХ съезда партии, который прошел в Москве 4 декабря. «В список кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по избранию состава генерального совета партии вошли: […] Рябцева Жанна Анатольевна», — было сказано во время съезда. Кроме того, в состав Генсовета была избрана начальник отдела образования Волчанска Ольга Адельфинская. В Высший совет партии вошли полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Дозвониться до Рябцевой не удалось, она не взяла трубку. Жанна Рябцева была избрана депутатом Госдумы от Свердловской области по итогу выборов в сентябре 2021 года. До этого она возглавляла свердловский исполком «Общероссийского народного фронта».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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