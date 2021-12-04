Вирусолог назвал условия для введения локдауна в январе

Локдаун будет бесполезен, если россияне не станут соблюдать изоляцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Продлить нерабочие дни в январе после новогодних каникул могут, если штамм «Омикрон» будет вызывать тяжелое течение коронавируса и медицина будет перегружена. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

«Про штамм „Омикрон“ пока мало что ясно. Если окажется, что он все-таки вызывает тяжелую форму заболевания, то я думаю, это вполне возможно. Пока такого нет. Это будет зависеть от конкретной эпидемиологической обстановки. И тогда власти будут принимать решения, исходя из наличия свободных коек. Основным фактором является, насколько медицина справляется с таким наплывом больных. Если будут проблемы с этим, то, наверное, введут», — сказал Петр Чумаков.

Иммунолог-аллерголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Надежда Логина подчеркнула, что решение о введении дополнительных нерабочих дней стоит в первую очередь за государством. «Это не мне решать, но смысл продлевать каникулы есть только тогда, когда люди соблюдают режим самоизоляции. Если они его не соблюдают, то лучше дать возможность людям работать», — считает врач.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» был обнаружен в Южно-Африканской республике (ЮАР). ВОЗ признала, что существующие вакцины малоэффективны против этого штамма COVID-19. У двух россиян, вернувшихся частным рейсом из ЮАР, выявили коронавирус.