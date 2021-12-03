Роспотребнадзор выявил в России коронавирус из ЮАР

03 декабря 2021 в 18:59 Размер текста - 17 +

Коронавирус выявлен у двух вернувшихся из ЮАР в Россию человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У двух россиян, вернувшихся частным рейсом из Южно-Африканской Республики (ЮАР), выявили коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. «У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилету, в настоящее время госпитализированы», — передает «Интерфакс» сообщение ведомства. В Роспотребнадзоре отметили, что информация о штамме инфекции устанавливается. Также все пассажиры рейса изолированы на 14 дней. Новый штамм коронавируса «Омикрон» впервые обнаружили в ЮАР. ВОЗ сообщила, что новая мутация может вызывать повторные заражения у ранее переболевших, передает телеканал 360. Организация также признала, что существующие вакцины малоэффективны против этого штамма COVID-19. Из-за нового варианта коронавируса власти страны уже ввели двухнедельный карантин для приезжающих из ЮАР и соседних стран. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У двух россиян, вернувшихся частным рейсом из Южно-Африканской Республики (ЮАР), выявили коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. «У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилету, в настоящее время госпитализированы», — передает «Интерфакс» сообщение ведомства. В Роспотребнадзоре отметили, что информация о штамме инфекции устанавливается. Также все пассажиры рейса изолированы на 14 дней. Новый штамм коронавируса «Омикрон» впервые обнаружили в ЮАР. ВОЗ сообщила, что новая мутация может вызывать повторные заражения у ранее переболевших, передает телеканал 360. Организация также признала, что существующие вакцины малоэффективны против этого штамма COVID-19. Из-за нового варианта коронавируса власти страны уже ввели двухнедельный карантин для приезжающих из ЮАР и соседних стран.