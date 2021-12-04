Посол США в РФ рассказал о способе избежать насилия на Украине

05 декабря 2021 в 03:23 Размер текста - 17 +

Джон Салливан рассказал, что получил поручение от Джо Байдена строить стабильные отношения с РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Американские власти надеются на то, что «трагического насилия» на Украине можно избежать путем дипломатического воздействия. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан. Власти США рассчитывают, что «катастрофического и трагического насилия на Украине» можно будет избежать благодаря дипломатическому воздействию через «нормандский формат» и Трехстороннюю контактную группу, рассказал Джон Салливан в интервью РБК. Дипломат указал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об усилении российских военных сил на границе с Украиной и добавил, что они признают «дестабилизирующие действия внутри Украины». Салливан добавил, что получил от президента США Джо Байдена указания о построении стабильных и предсказуемых отношений с Россией, несмотря на разногласия. Он выразил надежду на то, что дипломатическое взаимодействие в «нормандском формате» будет продолжаться. Ранее сообщалось, что Энтони Блинкен заявил о скорых переговорах Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Американский лидер рассказал, что намерен провести долгий диалог с Путиным. Немецкое издание Bild,ссылаясь на источники из НАТО, рассказали о планах вторжения России на Украину. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американские власти надеются на то, что «трагического насилия» на Украине можно избежать путем дипломатического воздействия. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан. Власти США рассчитывают, что «катастрофического и трагического насилия на Украине» можно будет избежать благодаря дипломатическому воздействию через «нормандский формат» и Трехстороннюю контактную группу, рассказал Джон Салливан в интервью РБК. Дипломат указал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об усилении российских военных сил на границе с Украиной и добавил, что они признают «дестабилизирующие действия внутри Украины». Салливан добавил, что получил от президента США Джо Байдена указания о построении стабильных и предсказуемых отношений с Россией, несмотря на разногласия. Он выразил надежду на то, что дипломатическое взаимодействие в «нормандском формате» будет продолжаться. Ранее сообщалось, что Энтони Блинкен заявил о скорых переговорах Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Американский лидер рассказал, что намерен провести долгий диалог с Путиным. Немецкое издание Bild,ссылаясь на источники из НАТО, рассказали о планах вторжения России на Украину.