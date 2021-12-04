04 декабря 2021

Посол США в РФ рассказал о способе избежать насилия на Украине

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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Джон Салливан рассказал, что получил поручение от Джо Байдена строить стабильные отношения с РФ Фото:
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Война на Украине

Американские власти надеются на то, что «трагического насилия» на Украине можно избежать путем дипломатического воздействия. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан.

Власти США рассчитывают, что «катастрофического и трагического насилия на Украине» можно будет избежать благодаря дипломатическому воздействию через «нормандский формат» и Трехстороннюю контактную группу, рассказал Джон Салливан в интервью РБК. Дипломат указал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об усилении российских военных сил на границе с Украиной и добавил, что они признают «дестабилизирующие действия внутри Украины».

Салливан добавил, что получил от президента США Джо Байдена указания о построении стабильных и предсказуемых отношений с Россией, несмотря на разногласия. Он выразил надежду на то, что дипломатическое взаимодействие в «нормандском формате» будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что Энтони Блинкен заявил о скорых переговорах Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Американский лидер рассказал, что намерен провести долгий диалог с Путиным. Немецкое издание Bild,ссылаясь на источники из НАТО, рассказали о планах вторжения России на Украину.

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Американские власти надеются на то, что «трагического насилия» на Украине можно избежать путем дипломатического воздействия. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан. Власти США рассчитывают, что «катастрофического и трагического насилия на Украине» можно будет избежать благодаря дипломатическому воздействию через «нормандский формат» и Трехстороннюю контактную группу, рассказал Джон Салливан в интервью РБК. Дипломат указал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об усилении российских военных сил на границе с Украиной и добавил, что они признают «дестабилизирующие действия внутри Украины». Салливан добавил, что получил от президента США Джо Байдена указания о построении стабильных и предсказуемых отношений с Россией, несмотря на разногласия. Он выразил надежду на то, что дипломатическое взаимодействие в «нормандском формате» будет продолжаться. Ранее сообщалось, что Энтони Блинкен заявил о скорых переговорах Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Американский лидер рассказал, что намерен провести долгий диалог с Путиным. Немецкое издание Bild,ссылаясь на источники из НАТО, рассказали о планах вторжения России на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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