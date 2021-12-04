FT: финский президент призвал Запад уважать Россию

Саули Ниинисте заявил, что Россия всегда помнит хорошее отношение к себеофициальный сайт Кремля
Не стоит провоцировать Россию и игнорировать ее интересы при взаимодействии с ней. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью британской газете Financial Times.
«Самое важное, чтобы вы [при взаимодействии] с русскими не провоцировали и не игнорировали их», — приводит ТАСС высказывание Саули Ниинисте. По его словам, российские политические руководители всегда помнят хорошее отношение к себе.
Лидер Финляндии привел в пример историю бывшего мэра финского города Турку Юхани Леппя, который часто встречался с нынешним президентом России Владимиром Путиным в 1990-е годы, когда он работал в органах исполнительной власти Санкт-Петербурга. Он отметил, что между Леппя и Путиным сложились уважительные отношения, поддерживаемые до сих пор.
Также Ниинисте подчеркнул, что Финляндия внимательно относится к российской деятельности в военной сфере. «В Финляндии есть старинная пословица о том, что казак берет все, что плохо лежит», — добавил финский президент, продолжив, что страна должна занимать твердую позицию по тем или иным вопросам.
Ранее сообщалось, что американский посол в России Джон Салливан рассказал о поручении президента США Джо Байдена строить предсказуемые отношения с РФ. Он отметил, что надеется на продолжение дипломатического взаимодействия между странами, которое принесет результаты.
Не стоит провоцировать Россию и игнорировать ее интересы при взаимодействии с ней. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью британской газете Financial Times. «Самое важное, чтобы вы [при взаимодействии] с русскими не провоцировали и не игнорировали их», — приводит ТАСС высказывание Саули Ниинисте. По его словам, российские политические руководители всегда помнят хорошее отношение к себе. Лидер Финляндии привел в пример историю бывшего мэра финского города Турку Юхани Леппя, который часто встречался с нынешним президентом России Владимиром Путиным в 1990-е годы, когда он работал в органах исполнительной власти Санкт-Петербурга. Он отметил, что между Леппя и Путиным сложились уважительные отношения, поддерживаемые до сих пор. Также Ниинисте подчеркнул, что Финляндия внимательно относится к российской деятельности в военной сфере. «В Финляндии есть старинная пословица о том, что казак берет все, что плохо лежит», — добавил финский президент, продолжив, что страна должна занимать твердую позицию по тем или иным вопросам. Ранее сообщалось, что американский посол в России Джон Салливан рассказал о поручении президента США Джо Байдена строить предсказуемые отношения с РФ. Он отметил, что надеется на продолжение дипломатического взаимодействия между странами, которое принесет результаты.