04 декабря 2021

S7 отстранила экипаж обледеневшего самолета Магадан — Новосибирск

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Аэропорт. Магнитогорск, S7, аэропорт, посадка, приземление, самолет
В S7 заявили, что на время расследования будет ужесточен контроль за обслуживанием самолетов в аэропорту Магадана Фото:

Авиакомпания S7 на время отстранила от работы экипаж рейса Магадан — Новосибирск, который 3 декабря экстренно приземлился в Иркутске из-за обледенения судна. Об этом сообщили в авиакомпании.

«Экипаж отстранен на время расследования, это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов», — передает слова представителя S7 РИА «Новости». В авиакомпании добавили, что на время расследования контроль за наземным обслуживанием самолетов в магаданском аэропорту будет ужесточен.

3 декабря у самолета авиакомпании S7, вылетевшего из Магадана, возникли проблемы с управлением. Из-за обледенения двигателей самолет снизился на 2,7 тысяч метров, позже экстренно приземлился в Иркутске. Был опубликован разговор пилота судна с диспетчером.

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Авиакомпания S7 на время отстранила от работы экипаж рейса Магадан — Новосибирск, который 3 декабря экстренно приземлился в Иркутске из-за обледенения судна. Об этом сообщили в авиакомпании. «Экипаж отстранен на время расследования, это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов», — передает слова представителя S7 РИА «Новости». В авиакомпании добавили, что на время расследования контроль за наземным обслуживанием самолетов в магаданском аэропорту будет ужесточен. 3 декабря у самолета авиакомпании S7, вылетевшего из Магадана, возникли проблемы с управлением. Из-за обледенения двигателей самолет снизился на 2,7 тысяч метров, позже экстренно приземлился в Иркутске. Был опубликован разговор пилота судна с диспетчером.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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