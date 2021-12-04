S7 отстранила экипаж обледеневшего самолета Магадан — Новосибирск

Авиакомпания S7 на время отстранила от работы экипаж рейса Магадан — Новосибирск, который 3 декабря экстренно приземлился в Иркутске из-за обледенения судна. Об этом сообщили в авиакомпании.
«Экипаж отстранен на время расследования, это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов», — передает слова представителя S7 РИА «Новости». В авиакомпании добавили, что на время расследования контроль за наземным обслуживанием самолетов в магаданском аэропорту будет ужесточен.
3 декабря у самолета авиакомпании S7, вылетевшего из Магадана, возникли проблемы с управлением. Из-за обледенения двигателей самолет снизился на 2,7 тысяч метров, позже экстренно приземлился в Иркутске. Был опубликован разговор пилота судна с диспетчером.
Авиакомпания S7 на время отстранила от работы экипаж рейса Магадан — Новосибирск, который 3 декабря экстренно приземлился в Иркутске из-за обледенения судна. Об этом сообщили в авиакомпании. «Экипаж отстранен на время расследования, это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов», — передает слова представителя S7 РИА «Новости». В авиакомпании добавили, что на время расследования контроль за наземным обслуживанием самолетов в магаданском аэропорту будет ужесточен. 3 декабря у самолета авиакомпании S7, вылетевшего из Магадана, возникли проблемы с управлением. Из-за обледенения двигателей самолет снизился на 2,7 тысяч метров, позже экстренно приземлился в Иркутске. Был опубликован разговор пилота судна с диспетчером.