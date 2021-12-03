Опубликован разговор пилота обледеневшего самолета с диспетчером 04 декабря 2021 в 02:15 Размер текста - 17 + Пилот сообщал о сильном обледенении и невозможности стабилизировать судно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В сети появилась запись переговоров диспетчера и пилота лайнера S7, совершившего экстренную посадку из-за обледенения двигателей. Самолет следовал из Магадана в Новосибирск, но вынужденно приземлился в Иркутске. «Мы не можем самолет стабилизировать. Пока не можем справиться с самолетом. Сильнейшее обледенение. <…> Не получается заход, сильнейшее обледенение… Пойдем на Иркутск… Сильнейшее обледенение, самолет не может даже набирать высоту», — сообщает пилот самолета. Аудиозапись переговоров имеется в распоряжении телеканала РЕН-ТВ. 3 декабря лайнер авиакомпании S7 вылетел из Магадана, после переключения режима автопилота на «директ» с управлением самолета начались проблемы. Скорость стала колебаться, судно сильно раскачивалось. В системе появился сигнал «опасность сваливания», обледенели первый и второй двигатели. Из-за возникших проблем самолет снизился на 2,7 тыс. м. Позже лайнер благополучно приземлился в Иркутске. На борту находилось 200 человек. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В сети появилась запись переговоров диспетчера и пилота лайнера S7, совершившего экстренную посадку из-за обледенения двигателей. Самолет следовал из Магадана в Новосибирск, но вынужденно приземлился в Иркутске. «Мы не можем самолет стабилизировать. Пока не можем справиться с самолетом. Сильнейшее обледенение. <…> Не получается заход, сильнейшее обледенение… Пойдем на Иркутск… Сильнейшее обледенение, самолет не может даже набирать высоту», — сообщает пилот самолета. Аудиозапись переговоров имеется в распоряжении телеканала РЕН-ТВ. 3 декабря лайнер авиакомпании S7 вылетел из Магадана, после переключения режима автопилота на «директ» с управлением самолета начались проблемы. Скорость стала колебаться, судно сильно раскачивалось. В системе появился сигнал «опасность сваливания», обледенели первый и второй двигатели. Из-за возникших проблем самолет снизился на 2,7 тыс. м. Позже лайнер благополучно приземлился в Иркутске. На борту находилось 200 человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям