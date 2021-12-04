Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины

05 декабря 2021 в 06:51 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров обвинил НАТО в угрозах России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США На встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме произошел напряженный спор из-за событий на Украине. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на анонимных очевидцев дискуссии. «Обмен мнений в острой форме начался после того, как США и их европейские союзники начали искать пути, включая возможные санкции, чтобы ответить на угрозу „российского вторжения“ на Украину в связи с размещением войск президента РФ Владимира Путина недалеко от границы соседней страны», — говорится в статье, передает РИА «Новости». Сергей Лавров напомнил оппоненту, что события в Киеве в 2014 году были государственным переворотом, сообщили собеседники издания. «Он также обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они подавляют инакомыслие и угрожают России», — добавили очевидцы. Блинкен же заявил, что НАТО это «защитный альянс». Госсекретарь США отметил, что лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу силы якобы открыли стрельбу по мирным протестующим и убили более ста человек в Киеве. Ранее сообщалось, что Сергей Лавров на встрече с Энтони Блинкеном заявил, что Россия надеется на скорое решение проблем в отношениях с США и Украиной. Он добавил, что российская сторона не желает конфликта с другими странами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме произошел напряженный спор из-за событий на Украине. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на анонимных очевидцев дискуссии. «Обмен мнений в острой форме начался после того, как США и их европейские союзники начали искать пути, включая возможные санкции, чтобы ответить на угрозу „российского вторжения“ на Украину в связи с размещением войск президента РФ Владимира Путина недалеко от границы соседней страны», — говорится в статье, передает РИА «Новости». Сергей Лавров напомнил оппоненту, что события в Киеве в 2014 году были государственным переворотом, сообщили собеседники издания. «Он также обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они подавляют инакомыслие и угрожают России», — добавили очевидцы. Блинкен же заявил, что НАТО это «защитный альянс». Госсекретарь США отметил, что лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу силы якобы открыли стрельбу по мирным протестующим и убили более ста человек в Киеве. Ранее сообщалось, что Сергей Лавров на встрече с Энтони Блинкеном заявил, что Россия надеется на скорое решение проблем в отношениях с США и Украиной. Он добавил, что российская сторона не желает конфликта с другими странами.