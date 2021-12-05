Вахтовики будут работать по коронавирусным правилам до 2023 года

Ограничения для вахтовиков продлены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Временные правила работы вахтовиков в эпидемию коронавирусной инфекции продлены более чем на год — до января 2023 года. Документ об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Вахтовики продолжат работать по временным правилам, введенным из-за коронавируса, до 1 января 2023 года. Работники обязаны пройти двухнедельный карантин перед тем, как отправиться на вахту», — говорится в сообщении на официальном сайте правительства РФ.

Поясняется, что за каждый день в изоляции будут платить так же, как по дневной тарифной ставке. Помимо этого, не работающие из-за ковидных ограничений работники получат не менее 2/3 оклада. Если сотрудник не может приступить к работе из-за противоэпидемических мероприятий, вахта может быть увеличена до трех месяцев. Однако на это необходимо письменное согласие последнего.

Ранее сообщалось, что вахтовых рабочих будут допускать на нефтяные месторождения Тюменской области только при наличии подтверждения о вакцинации от коронавируса или справке о перенесенном заболевании. Соответственно, невакцинированные граждане допущены до такого вида работ не будут.