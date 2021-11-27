27 ноября 2021
26 ноября 2021
25 ноября 2021

Непривитых вахтовиков не пустят на тюменские месторождения

© Служба новостей «URA.RU»
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QR код в местах развлечений. Тюмень, qr-код, бар, код, QR код, QR
С 3 декабря в Тюменской области расширится список мест, куда будет невозможно попасть без QR-кода Фото:
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Вахтовых рабочих будут допускать на нефтяные месторождения Тюменской области только при наличии подтверждения о вакцинации от коронавируса или справке о перенесенном заболевании. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Руководители предприятий нефтегазовой отрасли допускают на работу сотрудников, имеющих сведения о вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев, а также отрицательный ПЦР — тест (срок действия не должен превышать 48 часов с момента получения результата)», — говорится в распоряжении ведомства. Изменения вступают в силу с 3 декабря.

С 3 декабря в Тюменской области расширится список общественных мест, куда будет невозможно попасть без предъявления QR-кода о вакцинации от коронавируса. В частности, без кода или справки о болезни нельзя будет посетить предприятия общепита, базы отдыха, парикмахерские и салоны красоты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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