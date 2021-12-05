В России от коронавируса скончалось 1 206 человек за сутки

В России за сутки от коронавирусной инфекции умерло 1206 человек. Такие данные содержатся на официальном сайте оперштаба.
«За сутки умерло 1 206 человек. Выявлено 32 602 случая заражения», — приводится статистика.
Днем ранее было выявлено 32 974 случая заражения. От вируса скончалось 1 215 граждан.
В Свердловской области заболело 687 человек, в Челябинской — 642. В Курганской области обнаружено 195 случаев коронавирусной инфекции за сутки, в Тюменской — 309. В ХМАО и ЯНАО — 221 и 131 соответственно. Пермский край стал лидером по числу заболевших среди названных регионов — 693 человека.
В России за сутки от коронавирусной инфекции умерло 1206 человек. Такие данные содержатся на официальном сайте оперштаба. «За сутки умерло 1 206 человек. Выявлено 32 602 случая заражения», — приводится статистика. Днем ранее было выявлено 32 974 случая заражения. От вируса скончалось 1 215 граждан. В Свердловской области заболело 687 человек, в Челябинской — 642. В Курганской области обнаружено 195 случаев коронавирусной инфекции за сутки, в Тюменской — 309. В ХМАО и ЯНАО — 221 и 131 соответственно. Пермский край стал лидером по числу заболевших среди названных регионов — 693 человека.