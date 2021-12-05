В России от коронавируса скончалось 1 206 человек за сутки

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Кладбище и похороны. Тюмень, похороны, крест, могила, могилы, кладбище
Всего за день заболело более 32 тысяч россиян Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России за сутки от коронавирусной инфекции умерло 1206 человек. Такие данные содержатся на официальном сайте оперштаба.

«За сутки умерло 1 206 человек. Выявлено 32 602 случая заражения», — приводится статистика.

Днем ранее было выявлено 32 974 случая заражения. От вируса скончалось 1 215 граждан.

В Свердловской области заболело 687 человек, в Челябинской — 642. В Курганской области обнаружено 195 случаев коронавирусной инфекции за сутки, в Тюменской — 309. В ХМАО и ЯНАО — 221 и 131 соответственно. Пермский край стал лидером по числу заболевших среди названных регионов — 693 человека.

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В России за сутки от коронавирусной инфекции умерло 1206 человек. Такие данные содержатся на официальном сайте оперштаба. «За сутки умерло 1 206 человек. Выявлено 32 602 случая заражения», — приводится статистика. Днем ранее было выявлено 32 974 случая заражения. От вируса скончалось 1 215 граждан. В Свердловской области заболело 687 человек, в Челябинской — 642. В Курганской области обнаружено 195 случаев коронавирусной инфекции за сутки, в Тюменской — 309. В ХМАО и ЯНАО — 221 и 131 соответственно. Пермский край стал лидером по числу заболевших среди названных регионов — 693 человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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