В Госдуме предложили новый способ возврата советских вкладов

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил новый способ возврата гражданам советских вкладов. По словам парламентария, за счет этих денег россияне могут погасить задолженность перед ЖКХ и различными государственными структурами.
«У нас у граждан существует мощная задолженность по ЖКХ, есть задолженности перед различными структурами. Наверняка же можно хотя бы в отношении тех граждан, которые имели советские сбережения, применить механизм какого-то взаимного зачета», — цитирует Михаила Матвеева REGNUM.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который откладывает компенсацию советских вкладов до 2025 года. Ее продлевают ежегодно начиная с 2003 года. Закон касается сбережений граждан, размещенных в «Сбербанке России» до 20 июня 1991 года. В 2022 году сумма, необходимая России для погашения всех долговых обязательств, составит 49,7 триллиона рублей. К 2024 году она вырастет до 53,9 триллиона рублей.
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил новый способ возврата гражданам советских вкладов. По словам парламентария, за счет этих денег россияне могут погасить задолженность перед ЖКХ и различными государственными структурами. «У нас у граждан существует мощная задолженность по ЖКХ, есть задолженности перед различными структурами. Наверняка же можно хотя бы в отношении тех граждан, которые имели советские сбережения, применить механизм какого-то взаимного зачета», — цитирует Михаила Матвеева REGNUM. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который откладывает компенсацию советских вкладов до 2025 года. Ее продлевают ежегодно начиная с 2003 года. Закон касается сбережений граждан, размещенных в «Сбербанке России» до 20 июня 1991 года. В 2022 году сумма, необходимая России для погашения всех долговых обязательств, составит 49,7 триллиона рублей. К 2024 году она вырастет до 53,9 триллиона рублей.