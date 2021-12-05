В Госдуме предложили новый способ возврата советских вкладов

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За счет советских вкладов можно погасить задолженность граждан по ЖКХ, считает Михаил Матвеев Фото:

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил новый способ возврата гражданам советских вкладов. По словам парламентария, за счет этих денег россияне могут погасить задолженность перед ЖКХ и различными государственными структурами.

«У нас у граждан существует мощная задолженность по ЖКХ, есть задолженности перед различными структурами. Наверняка же можно хотя бы в отношении тех граждан, которые имели советские сбережения, применить механизм какого-то взаимного зачета», — цитирует Михаила Матвеева REGNUM.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который откладывает компенсацию советских вкладов до 2025 года. Ее продлевают ежегодно начиная с 2003 года. Закон касается сбережений граждан, размещенных в «Сбербанке России» до 20 июня 1991 года. В 2022 году сумма, необходимая России для погашения всех долговых обязательств, составит 49,7 триллиона рублей. К 2024 году она вырастет до 53,9 триллиона рублей.

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Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил новый способ возврата гражданам советских вкладов. По словам парламентария, за счет этих денег россияне могут погасить задолженность перед ЖКХ и различными государственными структурами. «У нас у граждан существует мощная задолженность по ЖКХ, есть задолженности перед различными структурами. Наверняка же можно хотя бы в отношении тех граждан, которые имели советские сбережения, применить механизм какого-то взаимного зачета», — цитирует Михаила Матвеева REGNUM. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который откладывает компенсацию советских вкладов до 2025 года. Ее продлевают ежегодно начиная с 2003 года. Закон касается сбережений граждан, размещенных в «Сбербанке России» до 20 июня 1991 года. В 2022 году сумма, необходимая России для погашения всех долговых обязательств, составит 49,7 триллиона рублей. К 2024 году она вырастет до 53,9 триллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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