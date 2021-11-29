Компенсацию советских вкладов отложили на год

Приостановку компенсаций продлили до 2025 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит отложить компенсацию советских вкладов до 2025 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год — до 1 января 2025 года — начала действия закона „О базовой стоимости необходимого социального набора“, предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ. Приостановку компенсаций продлевают ежегодно, начиная с 2003 года.

Ранее Совет Федерации принял закон о продлении моратория на компенсацию советских сбережений до 2025 года. Закон касается средств, помещенных во вклады в «Сбербанк России» в период до 20 июня 1991 года. Сумма, необходимая для погашения всех долговых обязательств РФ перед гражданами, в 2022 году составит 49,7 трлн рублей, в 2023 году — 51,8 трлн рублей, а в 2024 году — 53,9 трлн рублей.