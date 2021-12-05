Путин исполнит новогодние желания трех российских детей

Владимир Путин принял участие в ежегодной акции «Елка желаний» Фото: скрин эфира телеканала «Россия 24»

Президент РФ Владимир Путин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Она состоялась в рамках на церемонии вручения премии «МыВместе». Путин исполнит желания трех российских детей, открытки с желаниями которых он попросил снять с новогодней елки.

«Со своей стороны с удовольствием, и уже по традиции, приму участие в такой замечательной акции, как „Елка желаний“, вместе с вами», — заявил Владимир Путин. Его выступление транслировалось в эфире телеканала «Россия 24». Президент РФ присутствовал на церемонии по видеосвязи. Вместо него открытки с пожеланиями, которые висели на установленной на сцене елке, снял юный ведущий Егор.

Всего Путин исполнит три пожелания. Президент РФ подарит гитару 14-летнему юноше из Подмосковья, поможет 5-летнему мальчику из Бурятии побывать в роли пожарного, а 13-летней девочке из Ставропольского края — посетить балет «Лебединое озеро».

Акция «Елка желаний» проходит ежегодно в рамках Всероссийского проекта «Мечтай со мной». В ней могут принять участие дети из неблагополучных семей, инвалиды и пенсионеры старше 60 лет.

В прошлом году Путин выполнил желание 10-летнего Александра Колясникова из Тулы, который мечтал обнять настоящую панду и 9-летнего Дмитрия Ащепкова из Челябинска, который хотел посетить Красную площадь, покататься на коньках и побывать в Кремле. Также глава государства пообщался с ветераном Великой Отечественной войны Натальей Донсковой, которая хотела встретиться с президентом РФ. Всего за время существования «Елки желаний» гражданам РФ удалось исполнить 21 450 новогодних желаний.