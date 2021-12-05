ВОЗ: рано делать выводы о тяжелом течении COVID из-за «Омикрона»

Рано делать окончательные выводы о том, какую тяжесть заболевания вызывает омикрон-штамм. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.
«Наши данные касательно степени тяжести заболевания, вызываемого омикрон-штаммом, пополняются изо дня в день. Первоначальные данные говорят, что люди, заразившиеся штаммом „омикрон“, как правило, переносят заболевание в более легкой форме, но говорить пока очень рано», — сообщила эксперт ВОЗ в эфире телеканала CBS.
По ее словам, это связано с тем, что процесс прохождения полного цикла — от инфицирования до полного выздоровления занимает время. Специалист считает, что может пройти несколько недель, прежде чем врач сделают какие-то выводы о тяжести заболевания или, наоборот, подтвердят легкое течение болезни. Ван Керхове дополнила, что даже если «омикрон» будет считаться легким заболеванием, необходимо по-прежнему действовать быстро, чтобы контролировать ситуацию с распространением нового штамма.
Ранее URA.RU рассказали о полезности нового штамма «Омикрон», так как на данный момент у него небольшая летальность. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов и вирусолог, доктор медицинских наук, Анатолий Альтштейн сообщили, что в нынешнее время известны лишь несколько случаев, когда разом новым штаммом заражались десятки людей. Они подтвердили, что на сегодняшний день не доказано, что «Омикрон» — опасный штамм.
Рано делать окончательные выводы о том, какую тяжесть заболевания вызывает омикрон-штамм. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. «Наши данные касательно степени тяжести заболевания, вызываемого омикрон-штаммом, пополняются изо дня в день. Первоначальные данные говорят, что люди, заразившиеся штаммом „омикрон“, как правило, переносят заболевание в более легкой форме, но говорить пока очень рано», — сообщила эксперт ВОЗ в эфире телеканала CBS. По ее словам, это связано с тем, что процесс прохождения полного цикла — от инфицирования до полного выздоровления занимает время. Специалист считает, что может пройти несколько недель, прежде чем врач сделают какие-то выводы о тяжести заболевания или, наоборот, подтвердят легкое течение болезни. Ван Керхове дополнила, что даже если «омикрон» будет считаться легким заболеванием, необходимо по-прежнему действовать быстро, чтобы контролировать ситуацию с распространением нового штамма. Ранее URA.RU рассказали о полезности нового штамма «Омикрон», так как на данный момент у него небольшая летальность. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов и вирусолог, доктор медицинских наук, Анатолий Альтштейн сообщили, что в нынешнее время известны лишь несколько случаев, когда разом новым штаммом заражались десятки людей. Они подтвердили, что на сегодняшний день не доказано, что «Омикрон» — опасный штамм.