05 декабря 2021

В Германии уверены, что запуск «Северного потока-2» не остановить

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
В Германии считают, что запуск СП-2 уже не остановить Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Запуск «Северного потока — 2» уже не остановить. Этот проект остается проблемой не только касательно Украины, но и в отношении Германии и США. Так считает глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

«Для этого [остановки], очевидно, сейчас уже слишком поздно», — так Ишингер ответил на вопрос, не облегчит ли жизнь президенту США Джо Байдену остановка проекта со стороны Берлина. Интервью с ним есть в газете Handelsblatt.

По его словам, в Конгрессе все еще не понимают, почему Германия не становится более независимой в вопросе поставок российского газа. Ишингер считает, что стране нужно добиться от Америки понимания ее политики. Он добавил, что СП-2 остается проблемой для трансатлантических отношений.

Эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский выразил мнение о том, что Россия и Германия специально растягивают процесс запуска СП-2. Он информирует, что процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, однако почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии. По словам Землянского, страны наверняка знали об этом нюансе и сознательно пошли на такое нарушение.

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Запуск «Северного потока — 2» уже не остановить. Этот проект остается проблемой не только касательно Украины, но и в отношении Германии и США. Так считает глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. «Для этого [остановки], очевидно, сейчас уже слишком поздно», — так Ишингер ответил на вопрос, не облегчит ли жизнь президенту США Джо Байдену остановка проекта со стороны Берлина. Интервью с ним есть в газете Handelsblatt. По его словам, в Конгрессе все еще не понимают, почему Германия не становится более независимой в вопросе поставок российского газа. Ишингер считает, что стране нужно добиться от Америки понимания ее политики. Он добавил, что СП-2 остается проблемой для трансатлантических отношений. Эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский выразил мнение о том, что Россия и Германия специально растягивают процесс запуска СП-2. Он информирует, что процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, однако почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии. По словам Землянского, страны наверняка знали об этом нюансе и сознательно пошли на такое нарушение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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