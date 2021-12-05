В Германии уверены, что запуск «Северного потока-2» не остановить

06 декабря 2021 в 01:43 Размер текста - 17 +

В Германии считают, что запуск СП-2 уже не остановить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Запуск «Северного потока — 2» уже не остановить. Этот проект остается проблемой не только касательно Украины, но и в отношении Германии и США. Так считает глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. «Для этого [остановки], очевидно, сейчас уже слишком поздно», — так Ишингер ответил на вопрос, не облегчит ли жизнь президенту США Джо Байдену остановка проекта со стороны Берлина. Интервью с ним есть в газете Handelsblatt. По его словам, в Конгрессе все еще не понимают, почему Германия не становится более независимой в вопросе поставок российского газа. Ишингер считает, что стране нужно добиться от Америки понимания ее политики. Он добавил, что СП-2 остается проблемой для трансатлантических отношений. Эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский выразил мнение о том, что Россия и Германия специально растягивают процесс запуска СП-2. Он информирует, что процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, однако почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии. По словам Землянского, страны наверняка знали об этом нюансе и сознательно пошли на такое нарушение. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Запуск «Северного потока — 2» уже не остановить. Этот проект остается проблемой не только касательно Украины, но и в отношении Германии и США. Так считает глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. «Для этого [остановки], очевидно, сейчас уже слишком поздно», — так Ишингер ответил на вопрос, не облегчит ли жизнь президенту США Джо Байдену остановка проекта со стороны Берлина. Интервью с ним есть в газете Handelsblatt. По его словам, в Конгрессе все еще не понимают, почему Германия не становится более независимой в вопросе поставок российского газа. Ишингер считает, что стране нужно добиться от Америки понимания ее политики. Он добавил, что СП-2 остается проблемой для трансатлантических отношений. Эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский выразил мнение о том, что Россия и Германия специально растягивают процесс запуска СП-2. Он информирует, что процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, однако почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии. По словам Землянского, страны наверняка знали об этом нюансе и сознательно пошли на такое нарушение.