01 декабря 2021

На Украине нашли причину задержки открытия «Северного потока — 2»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
В Москве специально растягивают процесс запуска СП-2 Фото:
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«Северный поток — 2»

Россия и Германия специально растягивают процесс открытия «Северного потока — 2» (СП-2). Об этом сообщил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.

«Ведь процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, условия те же, но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии. Соответственно, наверняка об этом нюансе знали, но сознательно пошли на это нарушение», — сообщает Землянский, передает «Главред».

Эксперт утверждает, что «Газпром» полностью устраивает текущая ситуация на газовом рынке. По его словам, для компании принципиально важно пройти сертификацию в сугубо правовом поле. Кроме того, «Газпрому» бы хотелось получать дополнительные дивиденды от сложившейся на европейском рынке ситуации.

Германия решила приостановить сертификацию СП-2. Все возобновится после того, как Nord Stream 2 AG создаст дочернюю компанию в Германии, сообщает Федеральное сетевое агентство.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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