На Украине нашли причину задержки открытия «Северного потока — 2»

Россия и Германия специально растягивают процесс открытия «Северного потока — 2» (СП-2). Об этом сообщил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.
«Ведь процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, условия те же, но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии. Соответственно, наверняка об этом нюансе знали, но сознательно пошли на это нарушение», — сообщает Землянский, передает «Главред».
Эксперт утверждает, что «Газпром» полностью устраивает текущая ситуация на газовом рынке. По его словам, для компании принципиально важно пройти сертификацию в сугубо правовом поле. Кроме того, «Газпрому» бы хотелось получать дополнительные дивиденды от сложившейся на европейском рынке ситуации.
Германия решила приостановить сертификацию СП-2. Все возобновится после того, как Nord Stream 2 AG создаст дочернюю компанию в Германии, сообщает Федеральное сетевое агентство.
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