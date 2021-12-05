Врач перечислил ошибки при измерении сатурации при COVID

06 декабря 2021 в 04:55 Размер текста - 17 +

Кандидат медицинских наук предостерег от ошибок при измерении сатурации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Россияне часто неправильно измеряют уровень сатурации для диагностики COVID. Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о главных ошибках при измерении процентного содержания кислорода, а также дал рекомендации о том, как их избежать. «На холодной руке с мороза все капилляры в спазме, от этого пальцы белеют. На „белом“ пальце сатурация будет существенно ниже, чем на теплом пальце. То же самое и при обезвоживании. Если человек обезвожен, капилляры также сокращаются, и показатели снизятся», — сообщил специалист радио Sputnik. По словам терапевта, сатурацию необходимо измерять только в сидячем положении. Алексей Хухрев объяснил это тем, что когда человек лежит, его живот ограничивает объем легких, что называется «рестриктивный эффект». В этом случае человек дышит поверхностно, поэтому насыщение организма кислородом существенно ниже, чем в положении сидя. Кроме того, нельзя курить перед измерением уровня сатурации. Эксперт пояснил, что при курении сосуды сужаются, поэтому результат измерения будет неточным. Он дополнил, что толстый слой лака также может помешать диагностике, поэтому его лучше заранее стереть. По словам кандидата медицинских наук, у здорового человека сатурация варьируется в пределах выше 93%, средние цифры — 96-99%. Также необходимо учитывать и частоту дыхания. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU поделился мнением о том, что пандемия коронавируса может закончиться в следующем году. Для этого, рассказал он, необходимо носить маски, дистанцироваться и прививаться. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне часто неправильно измеряют уровень сатурации для диагностики COVID. Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о главных ошибках при измерении процентного содержания кислорода, а также дал рекомендации о том, как их избежать. «На холодной руке с мороза все капилляры в спазме, от этого пальцы белеют. На „белом“ пальце сатурация будет существенно ниже, чем на теплом пальце. То же самое и при обезвоживании. Если человек обезвожен, капилляры также сокращаются, и показатели снизятся», — сообщил специалист радио Sputnik. По словам терапевта, сатурацию необходимо измерять только в сидячем положении. Алексей Хухрев объяснил это тем, что когда человек лежит, его живот ограничивает объем легких, что называется «рестриктивный эффект». В этом случае человек дышит поверхностно, поэтому насыщение организма кислородом существенно ниже, чем в положении сидя. Кроме того, нельзя курить перед измерением уровня сатурации. Эксперт пояснил, что при курении сосуды сужаются, поэтому результат измерения будет неточным. Он дополнил, что толстый слой лака также может помешать диагностике, поэтому его лучше заранее стереть. По словам кандидата медицинских наук, у здорового человека сатурация варьируется в пределах выше 93%, средние цифры — 96-99%. Также необходимо учитывать и частоту дыхания. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU поделился мнением о том, что пандемия коронавируса может закончиться в следующем году. Для этого, рассказал он, необходимо носить маски, дистанцироваться и прививаться.