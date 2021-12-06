Центральный Банк России подал в суд на ранее лишенную лицензий страховую компанию «АСКО». Иск поступил 30 ноября, за несколько дней до того, как ЦБ отозвал лицензию у компании.
Согласно базе данных суда, речь идет о привлечении к административной ответственности «АСКО». Иск пока не принят к производству. Дата заседания не назначена.
Ранее Банк России лишил cтраховую компанию «АСКО» лицензий из-за нарушений нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств. Партнеры страховой компании рассказали, что компанией было направлено обращение в Центробанк с просьбой пересмотреть решение об отзыве лицензий.
URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в Центральный Банк России, а также в страховую компанию «АСКО». На момент публикации ответов не последовало. Информация об отзыве лицензий появилась на официальном сайте страховой компании.
Речь идет о привлечении к административной ответственности
Скрин: Арбитражный суд Челябинской области, официальный сайт
Центральный Банк России подал в суд на ранее лишенную лицензий страховую компанию «АСКО». Иск поступил 30 ноября, за несколько дней до того, как ЦБ отозвал лицензию у компании. Согласно базе данных суда, речь идет о привлечении к административной ответственности «АСКО». Иск пока не принят к производству. Дата заседания не назначена. Ранее Банк России лишил cтраховую компанию «АСКО» лицензий из-за нарушений нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств. Партнеры страховой компании рассказали, что компанией было направлено обращение в Центробанк с просьбой пересмотреть решение об отзыве лицензий. URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в Центральный Банк России, а также в страховую компанию «АСКО». На момент публикации ответов не последовало. Информация об отзыве лицензий появилась на официальном сайте страховой компании.