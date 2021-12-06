ЦБ подал в суд на лишенную лицензий компанию «АСКО». Скрин

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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, фемида, весы, статуя, правосудие, суд, юриспруденция
Иск поступил в суд за несколько дней до отзыва лицензий у компании Фото:

Центральный Банк России подал в суд на ранее лишенную лицензий страховую компанию «АСКО». Иск поступил 30 ноября, за несколько дней до того, как ЦБ отозвал лицензию у компании.

Согласно базе данных суда, речь идет о привлечении к административной ответственности «АСКО». Иск пока не принят к производству. Дата заседания не назначена.

Ранее Банк России лишил cтраховую компанию «АСКО» лицензий из-за нарушений нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств. Партнеры страховой компании рассказали, что компанией было направлено обращение в Центробанк с просьбой пересмотреть решение об отзыве лицензий.

URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в Центральный Банк России, а также в страховую компанию «АСКО». На момент публикации ответов не последовало. Информация об отзыве лицензий появилась на официальном сайте страховой компании.

Речь идет о привлечении к административной ответственности

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Центральный Банк России подал в суд на ранее лишенную лицензий страховую компанию «АСКО». Иск поступил 30 ноября, за несколько дней до того, как ЦБ отозвал лицензию у компании. Согласно базе данных суда, речь идет о привлечении к административной ответственности «АСКО». Иск пока не принят к производству. Дата заседания не назначена. Ранее Банк России лишил cтраховую компанию «АСКО» лицензий из-за нарушений нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств. Партнеры страховой компании рассказали, что компанией было направлено обращение в Центробанк с просьбой пересмотреть решение об отзыве лицензий. URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в Центральный Банк России, а также в страховую компанию «АСКО». На момент публикации ответов не последовало. Информация об отзыве лицензий появилась на официальном сайте страховой компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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