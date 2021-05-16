ЦБ подал в суд на закрывшийся банк «Нейва»

Кредиторы «Нейвы» добиваются ликвидации банка Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Центробанк РФ подал иск в Свердловский арбитражный суд к банку «Нейва», у которого в середине апреля отозвал лицензию. Информация об этом появилась в картотеке дел. Иск, предположительно, связан с ликвидацией «Нейвы», рассказала URA.RU управляющий партнер юридического агентства «Юс Когенс», работающего с банком, Светлана Корабель.

«Это иск о ликвидации по нескольким причинам. Во-первых, назначен судья из корпоративного состава. Во-вторых, заявление указано как исковое: если бы оно было о банкротстве, а не о ликвидации, оно бы называлось по-другому», — пояснила Корабель. Она напомнила, что на принудительной ликвидации настаивали кредиторы «Нейвы». По их мнению, это более экономичная и быстрая процедура, чем банкротство.

Материалы заявления в картотеке арбитражных дел не раскрываются. В пресс-службе Центробанка заявили URA.RU, что не комментируют судебные дела. Связаться с представителями «Нейвы» не удалось, телефоны организации недоступны.

Центробанк отозвал лицензию у свердловского банка «Нейва» 16 апреля. По данным регулятора, это произошло из-за нарушений федеральных законов и нормативных актов. В тот же день вкладчики атаковали офисы банка, на защиту точек выезжала Росгвардия. Банк «Открытие» было назначено банком-агентом, который возвращает деньги клиентов «Нейвы». В конце апреля кредиторы обратились в ЦБ с требованием о принудительной ликвидации «Нейвы».