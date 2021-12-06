WSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещание о России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джо Байден, байден джо
Джо Байдена обвинили в том, что он снял санкции против «Северного потока — 2 » Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Президент США Джо Байден обещал жестко действовать в отношении России, но этого не произошло. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Байден пришел к власти, пообещав жестко выступить против Путина, в отличие от Трампа, но его действия были более слабыми. Он снял санкции США против газопровода „Северный поток — 2“ из России в Европу, хотя он на каждом шагу пытается ограничить добычу нефти и газа в США», — сообщает The Wall Street Journal, пишет РИА «Новости». В статье сообщается, что повышение мировых цен на энергоносители расширяют возможности России.

Также журналисты обеспокоены из-за желания Байдена провести переговоры с Путиным. В материале сообщается, что прошлый диалог сделал Москву более «агрессивной».

Переговоры Байдена и Путина пройдут онлайн 7 декабря, цитирует Nation News пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова. Байден планирует обсудить ситуацию с Украиной и другие темы. В Белом доме сообщили, что среди тем стратегическая стабильность и кибербезопасность, передает RT. Президент США заявил, что собирается провести долгий разговор.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден обещал жестко действовать в отношении России, но этого не произошло. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. «Байден пришел к власти, пообещав жестко выступить против Путина, в отличие от Трампа, но его действия были более слабыми. Он снял санкции США против газопровода „Северный поток — 2“ из России в Европу, хотя он на каждом шагу пытается ограничить добычу нефти и газа в США», — сообщает The Wall Street Journal, пишет РИА «Новости». В статье сообщается, что повышение мировых цен на энергоносители расширяют возможности России. Также журналисты обеспокоены из-за желания Байдена провести переговоры с Путиным. В материале сообщается, что прошлый диалог сделал Москву более «агрессивной». Переговоры Байдена и Путина пройдут онлайн 7 декабря, цитирует Nation News пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова. Байден планирует обсудить ситуацию с Украиной и другие темы. В Белом доме сообщили, что среди тем стратегическая стабильность и кибербезопасность, передает RT. Президент США заявил, что собирается провести долгий разговор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...