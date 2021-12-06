WSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещание о России

Джо Байдена обвинили в том, что он снял санкции против «Северного потока — 2 » Фото: Evan Vucci AP/TASS

Президент США Джо Байден обещал жестко действовать в отношении России, но этого не произошло. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Байден пришел к власти, пообещав жестко выступить против Путина, в отличие от Трампа, но его действия были более слабыми. Он снял санкции США против газопровода „Северный поток — 2“ из России в Европу, хотя он на каждом шагу пытается ограничить добычу нефти и газа в США», — сообщает The Wall Street Journal, пишет РИА «Новости». В статье сообщается, что повышение мировых цен на энергоносители расширяют возможности России.

Также журналисты обеспокоены из-за желания Байдена провести переговоры с Путиным. В материале сообщается, что прошлый диалог сделал Москву более «агрессивной».

Переговоры Байдена и Путина пройдут онлайн 7 декабря, цитирует Nation News пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова. Байден планирует обсудить ситуацию с Украиной и другие темы. В Белом доме сообщили, что среди тем стратегическая стабильность и кибербезопасность, передает RT. Президент США заявил, что собирается провести долгий разговор.