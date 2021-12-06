Кремль подверг Донбасс войне и разрушению, заявили в США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Если бы Россия присоединила Донбасс, то конфликт был бы окончен, потому что Украина не стала бы нападать на Москву. С таким высказыванием выступил доктор экономических наук, экс-замминистра финансов США по экономической политике Пол Крэг Робертс.

«Отказавшись признать голосование русских Донбасса за то, чтобы они снова стали частью России, Кремль подверг их войне и разрушению со стороны украинской армии и различных неонацистских украинских ополченцев. Если бы Кремль принял решение русских Донбасса о возвращении в Россию, то конфликт закончился бы, поскольку Украина не стала бы уничтожать себя, напав на российскую территорию», — заявил Пол Крэг Робертс, высказывание опубликовано на его сайте. По его словам, США не смогли бы продолжать махинации против России на Украине без действующего конфликта.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий придумал, как присоединить Донбасс к России. Юристам РФ в области международного права нужно составить иски с требованием признать незаконным акт Совета народных комиссаров от 1922 года, по которому Донбасс отходил Украинской ССР, сказал он URA.RU.