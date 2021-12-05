Курганские власти хотят увеличить число авиарейсов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым возможное увеличение авиарейсов в местном аэропорту. Данное сообщение размещено на сайте Минтранса.
«В следующем году будет завершена модернизация аэровокзального комплекса аэропорта Кургана. На обсуждение был вынесен вопрос увеличения количества рейсов из Кургана в Москву, а также возможности включения в программу субсидирования авиаперевозок новых направлений», — указано в сообщении.
В своем instagram-аккаунте Шумков рассказал, что после завершения модернизации аэропорт должен иметь «нормальную линейку регулярных рейсов», которой будет достаточно для запросов граждан. Он отметил, что без Минтранса это будет сделать сложно.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым возможное увеличение авиарейсов в местном аэропорту. Данное сообщение размещено на сайте Минтранса. «В следующем году будет завершена модернизация аэровокзального комплекса аэропорта Кургана. На обсуждение был вынесен вопрос увеличения количества рейсов из Кургана в Москву, а также возможности включения в программу субсидирования авиаперевозок новых направлений», — указано в сообщении. В своем instagram-аккаунте Шумков рассказал, что после завершения модернизации аэропорт должен иметь «нормальную линейку регулярных рейсов», которой будет достаточно для запросов граждан. Он отметил, что без Минтранса это будет сделать сложно. В первом полугодии 2021 года рейсы из Кургана в Москву выполняли авиакомпании Utair и «Победа». В октябре Utair отменила рейсы из-за ухудшения финансовых результатов на маршруте. С 10 января 2022 года курганцы вновь смогут улететь в Сургут, однако, по данным источников из правительства, в новом году могут сорваться другие рейсы из Кургана.