Курганские власти хотят увеличить число авиарейсов

Планы по увеличению авиарейсов губернатор Вадим Шумков обсудил с главой Минтранса Виталием Савельевым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым возможное увеличение авиарейсов в местном аэропорту. Данное сообщение размещено на сайте Минтранса.

«В следующем году будет завершена модернизация аэровокзального комплекса аэропорта Кургана. На обсуждение был вынесен вопрос увеличения количества рейсов из Кургана в Москву, а также возможности включения в программу субсидирования авиаперевозок новых направлений», — указано в сообщении.

В своем instagram-аккаунте Шумков рассказал, что после завершения модернизации аэропорт должен иметь «нормальную линейку регулярных рейсов», которой будет достаточно для запросов граждан. Он отметил, что без Минтранса это будет сделать сложно.

В первом полугодии 2021 года рейсы из Кургана в Москву выполняли авиакомпании Utair и «Победа». В октябре Utair отменила рейсы из-за ухудшения финансовых результатов на маршруте. С 10 января 2022 года курганцы вновь смогут улететь в Сургут, однако, по данным источников из правительства, в новом году могут сорваться другие рейсы из Кургана.