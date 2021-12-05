05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021

Курганские власти хотят увеличить число авиарейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт «Курчатов». Челябинск, аэропорт, самолет
Планы по увеличению авиарейсов губернатор Вадим Шумков обсудил с главой Минтранса Виталием Савельевым Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым возможное увеличение авиарейсов в местном аэропорту. Данное сообщение размещено на сайте Минтранса.

«В следующем году будет завершена модернизация аэровокзального комплекса аэропорта Кургана. На обсуждение был вынесен вопрос увеличения количества рейсов из Кургана в Москву, а также возможности включения в программу субсидирования авиаперевозок новых направлений», — указано в сообщении.

В своем instagram-аккаунте Шумков рассказал, что после завершения модернизации аэропорт должен иметь «нормальную линейку регулярных рейсов», которой будет достаточно для запросов граждан. Он отметил, что без Минтранса это будет сделать сложно.

В первом полугодии 2021 года рейсы из Кургана в Москву выполняли авиакомпании Utair и «Победа». В октябре Utair отменила рейсы из-за ухудшения финансовых результатов на маршруте. С 10 января 2022 года курганцы вновь смогут улететь в Сургут, однако, по данным источников из правительства, в новом году могут сорваться другие рейсы из Кургана.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым возможное увеличение авиарейсов в местном аэропорту. Данное сообщение размещено на сайте Минтранса. «В следующем году будет завершена модернизация аэровокзального комплекса аэропорта Кургана. На обсуждение был вынесен вопрос увеличения количества рейсов из Кургана в Москву, а также возможности включения в программу субсидирования авиаперевозок новых направлений», — указано в сообщении. В своем instagram-аккаунте Шумков рассказал, что после завершения модернизации аэропорт должен иметь «нормальную линейку регулярных рейсов», которой будет достаточно для запросов граждан. Он отметил, что без Минтранса это будет сделать сложно. В первом полугодии 2021 года рейсы из Кургана в Москву выполняли авиакомпании Utair и «Победа». В октябре Utair отменила рейсы из-за ухудшения финансовых результатов на маршруте. С 10 января 2022 года курганцы вновь смогут улететь в Сургут, однако, по данным источников из правительства, в новом году могут сорваться другие рейсы из Кургана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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