14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

Курганские власти объяснили отказ Utair от рейсов в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, utair, ютейр
Об отмене всех рейсов Utair из Москвы в Курган стало известно в октябре Фото:

Авиакомпания Utair отменила рейсы из Кургана в Москву и обратно из-за ухудшения финансовых результатов на маршруте. Об этом URA.RU сообщил замгубернатора Курганской области Владимир Архипов.

«С января по октябрь 2021 года средняя загрузка на рейс авиакомпании Utair составила 120 пассажиров, а процент занятости кресел — 81, что на 10% ниже уровня 2019 года. Отмена рейсов вызвана ухудшением финансового результата. Средний тариф на перевозки в сентябре текущего года снизился почти на 30% по сравнению с тарифами лета 2021 года», — объяснил Архипов.

Об отмене всех рейсов Utair из Москвы в Курган и обратно стало известно в октябре. До этого компания частично отменяла рейсы на данном маршруте. В мае директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев связывал это с низким пассажиропотоком. Тогда загруженность курганских рейсов авиакомпании составляла 63%.

Ранее стало известно, что Росавиация выделила Utair субсидию на маршрут из Кургана в Сургут. В 2022 году компания запланировала 83 рейса на этом маршруте. По данным источников из правительства, в 2022 году могут сорваться рейсы из Кургана в Сочи, Санкт-Петербург и Симферополь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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