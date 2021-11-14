Курганские власти объяснили отказ Utair от рейсов в Москву

Об отмене всех рейсов Utair из Москвы в Курган стало известно в октябре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания Utair отменила рейсы из Кургана в Москву и обратно из-за ухудшения финансовых результатов на маршруте. Об этом URA.RU сообщил замгубернатора Курганской области Владимир Архипов.

«С января по октябрь 2021 года средняя загрузка на рейс авиакомпании Utair составила 120 пассажиров, а процент занятости кресел — 81, что на 10% ниже уровня 2019 года. Отмена рейсов вызвана ухудшением финансового результата. Средний тариф на перевозки в сентябре текущего года снизился почти на 30% по сравнению с тарифами лета 2021 года», — объяснил Архипов.

Об отмене всех рейсов Utair из Москвы в Курган и обратно стало известно в октябре. До этого компания частично отменяла рейсы на данном маршруте. В мае директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев связывал это с низким пассажиропотоком. Тогда загруженность курганских рейсов авиакомпании составляла 63%.

Ранее стало известно, что Росавиация выделила Utair субсидию на маршрут из Кургана в Сургут. В 2022 году компания запланировала 83 рейса на этом маршруте. По данным источников из правительства, в 2022 году могут сорваться рейсы из Кургана в Сочи, Санкт-Петербург и Симферополь.