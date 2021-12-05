Тюменец, убивший восемь сослуживцев, нашел работу в колонии

06 декабря 2021 в 20:50 Размер текста - 17 +

За массовый расстрел Рамиль Шамсутдинов получил 24 года 6 месяцев колонии строгого режима Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье Бывший солдат Рамиль Шамсутдинов, который за расстрел сослуживцев в воинской части под Читой отбывает наказание в тюменской ИК-2, получил там должность подсобного рабочего. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Ранее Шамсутдинов пожаловался, что не может устроиться в колонии на работу. «Осужденный Шамсутдинов работает подсобным рабочим», — коротко сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Отец осужденного Салим Шамсутдинов подтвердил URA.RU, что его сын действительно нашел работу в колонии. Но какую именно должность занимает Шамсутдинов-младший, он не знает. «У Рамиля все нормально. Работает. Но кем точно — я сказать не могу. Мы с ним это не обсуждали», — отметил он в разговоре с URA.RU. В пресс-службе УФСИН по Тюменской области комментировать данную информацию отказались. «На ваш запрос сообщаем, что запрашиваемая вами информация относится к персональным данным осужденного. Согласно ст. 7 Федерального закона №152-ФЗ» «О персональных данных» операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой 25 октября 2019 года. Жертвами стрелка стали десять человек. Восемь из них погибли на месте. Двое — получили тяжелые ранения. Второй Восточный окружной военный суд приговорил Шамсутдинова к 24 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Наказание он отбывает в тюменской ИК-2. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший солдат Рамиль Шамсутдинов, который за расстрел сослуживцев в воинской части под Читой отбывает наказание в тюменской ИК-2, получил там должность подсобного рабочего. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Ранее Шамсутдинов пожаловался, что не может устроиться в колонии на работу. «Осужденный Шамсутдинов работает подсобным рабочим», — коротко сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Отец осужденного Салим Шамсутдинов подтвердил URA.RU, что его сын действительно нашел работу в колонии. Но какую именно должность занимает Шамсутдинов-младший, он не знает. «У Рамиля все нормально. Работает. Но кем точно — я сказать не могу. Мы с ним это не обсуждали», — отметил он в разговоре с URA.RU. В пресс-службе УФСИН по Тюменской области комментировать данную информацию отказались. «На ваш запрос сообщаем, что запрашиваемая вами информация относится к персональным данным осужденного. Согласно ст. 7 Федерального закона №152-ФЗ» «О персональных данных» операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой 25 октября 2019 года. Жертвами стрелка стали десять человек. Восемь из них погибли на месте. Двое — получили тяжелые ранения. Второй Восточный окружной военный суд приговорил Шамсутдинова к 24 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Наказание он отбывает в тюменской ИК-2.