Стоимость «Оливье» в России выросла на 20%

06 декабря 2021 в 20:39 Размер текста - 17 +

Сильнее всего из продуктов, входящих в состав «Оливье», подорожал майонез Фото: Александр Мамаев © URA.RU Стоимость салата «Оливье» на семью из четырех человек выросла на 20,8% за год. Об этом сообщил директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Сейчас стоимость «Оливье» составила 377,3 рубля против 312,37 рубля в 2020 году. «Стоимость салата составит 377,3 против 312,37 рубля годом ранее. Стоимость 500 граммов картофеля обойдется в 22,2 рубля, 200 граммов моркови — в 9,1 рубля, 100 граммов лука — в 3,2 рубля, четырех яиц — в 31,9 рубля, 300 граммов вареной колбасы — в 131,5 рубля, 200 граммов майонеза — в 48,4 рубля, 380 граммов зеленого горошка — в 80 рубля, а 400 граммов свежих огурцов — в 51 рубль», — цитирует ТАСС Дмитрия Вострикова. Сильнее всего, по оценке главы «Руспродсоюза», выросла цена майонеза — со 189 рублей за килограмм до 241,9 рубля за килограмм. Меньше всего изменилась стоимость килограмма лука — 31,8 рубля вместо 25 рублей. По словам Вострикова, основными причинами роста цен в этом году стали проблемы с урождаем, нехватка рабочей силы в овощеводстве, птичий грипп и рост стоимости сырья для производства. Ранее Росстат предупредил об увеличении стоимости популярных новогодних салатов: «Оливье» и селедки под шубой. В среднем цены на них выросли на 15—25%. «Оливье» на четыре порции обойдется в 416 рублей, а селедка под шубой — в 209 рублей, передает «Федеральное агентство новостей». Сильнее всего подорожали продукты, из которых состоят оба салата. Стоимость картофеля выросла почти на 80%, моркови — на 41%, яиц — на 28%, сообщает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Стоимость салата «Оливье» на семью из четырех человек выросла на 20,8% за год. Об этом сообщил директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Сейчас стоимость «Оливье» составила 377,3 рубля против 312,37 рубля в 2020 году. «Стоимость салата составит 377,3 против 312,37 рубля годом ранее. Стоимость 500 граммов картофеля обойдется в 22,2 рубля, 200 граммов моркови — в 9,1 рубля, 100 граммов лука — в 3,2 рубля, четырех яиц — в 31,9 рубля, 300 граммов вареной колбасы — в 131,5 рубля, 200 граммов майонеза — в 48,4 рубля, 380 граммов зеленого горошка — в 80 рубля, а 400 граммов свежих огурцов — в 51 рубль», — цитирует ТАСС Дмитрия Вострикова. Сильнее всего, по оценке главы «Руспродсоюза», выросла цена майонеза — со 189 рублей за килограмм до 241,9 рубля за килограмм. Меньше всего изменилась стоимость килограмма лука — 31,8 рубля вместо 25 рублей. По словам Вострикова, основными причинами роста цен в этом году стали проблемы с урождаем, нехватка рабочей силы в овощеводстве, птичий грипп и рост стоимости сырья для производства. Ранее Росстат предупредил об увеличении стоимости популярных новогодних салатов: «Оливье» и селедки под шубой. В среднем цены на них выросли на 15—25%. «Оливье» на четыре порции обойдется в 416 рублей, а селедка под шубой — в 209 рублей, передает «Федеральное агентство новостей». Сильнее всего подорожали продукты, из которых состоят оба салата. Стоимость картофеля выросла почти на 80%, моркови — на 41%, яиц — на 28%, сообщает телеканал 360.