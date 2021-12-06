В Совфеде отреагировали на угрозу отключения России от SWIFT

07 декабря 2021 в 05:03 Размер текста - 17 +

США намерены ввести новые санкции против РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU США не будут применять меры по отключению России от системы межбанковских платежей SWIFT. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «По системе SWIFT я не верю в то, что США применят эти санкции: достаточно сложно будет европейцам обходиться без России, которая будет вне системы платежей. Как тогда рассчитываться за энергоносители, которые непрерывным потоком идут в Западную Европу? В чемоданах наличку возить?», — заявил Джабаров в беседе с РБК. Он отметил, что Россия плотно интегрирована в мировую экономику и могут возникнуть проблемы, невыгодные западным партнерам. Кроме того, Джабаров отметил, что Россия самодостаточная страна, которая не боится санкций. По его словам, страна живет в таких условиях с 2014 года и уже успела приспособиться. Ранее сообщалось, что власти США обсуждают введение новых санкций против России из-за ее возможного вторжения на Украину. Ограничения могут быть введены совместно с Евросоюзом и затронуть окружение президента страны Владимира Путина. Также РФ могут отключить от системы SWIFT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США не будут применять меры по отключению России от системы межбанковских платежей SWIFT. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «По системе SWIFT я не верю в то, что США применят эти санкции: достаточно сложно будет европейцам обходиться без России, которая будет вне системы платежей. Как тогда рассчитываться за энергоносители, которые непрерывным потоком идут в Западную Европу? В чемоданах наличку возить?», — заявил Джабаров в беседе с РБК. Он отметил, что Россия плотно интегрирована в мировую экономику и могут возникнуть проблемы, невыгодные западным партнерам. Кроме того, Джабаров отметил, что Россия самодостаточная страна, которая не боится санкций. По его словам, страна живет в таких условиях с 2014 года и уже успела приспособиться. Ранее сообщалось, что власти США обсуждают введение новых санкций против России из-за ее возможного вторжения на Украину. Ограничения могут быть введены совместно с Евросоюзом и затронуть окружение президента страны Владимира Путина. Также РФ могут отключить от системы SWIFT.