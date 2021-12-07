В Сколково опасаются взрывного характера штамма «Омикрон»

07 декабря 2021 в 09:21 Размер текста - 17 +

Штамм коронавируса «Омикрон» обнаружен у двух россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новый штамм коронавируса «Омикрон» может довольно быстро распространиться по территории России, несмотря на то, что пока выявлено всего два случая заражения. Об этом заявил профессор Сколтеха (Сколковский институт науки и технологий) Георгий Базыкин. «Мы можем „омикрон“ некоторое время еще не видеть, хотя он уже будет распространяться. Если частота варианта растет экспоненциально, то в самом начале вам кажется, что как будто все в порядке. Это свойство экспоненциального процесса. У вас все еще мало случаев, все расслабляются, а после этого начинается неудержимый рост. Это сценарий, который меня очень волнует, и это может произойти через много недель, а может произойти довольно быстро», — сказал Базыкин в разговоре с РИА «Новости». Ранее в Роспотребнадзоре подтвердили, что штамм «Омикрон» обнаружен у первых россиян. В Российской академии наук призвали не поддаваться панике в связи с появлением «омикрон»-штамма в России, пишет RT. В Госдуме РФ сообщили, что не планируют вводить новые ограничения в связи с появлением «Омикрона», отмечает «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» может довольно быстро распространиться по территории России, несмотря на то, что пока выявлено всего два случая заражения. Об этом заявил профессор Сколтеха (Сколковский институт науки и технологий) Георгий Базыкин. «Мы можем „омикрон“ некоторое время еще не видеть, хотя он уже будет распространяться. Если частота варианта растет экспоненциально, то в самом начале вам кажется, что как будто все в порядке. Это свойство экспоненциального процесса. У вас все еще мало случаев, все расслабляются, а после этого начинается неудержимый рост. Это сценарий, который меня очень волнует, и это может произойти через много недель, а может произойти довольно быстро», — сказал Базыкин в разговоре с РИА «Новости». Ранее в Роспотребнадзоре подтвердили, что штамм «Омикрон» обнаружен у первых россиян. В Российской академии наук призвали не поддаваться панике в связи с появлением «омикрон»-штамма в России, пишет RT. В Госдуме РФ сообщили, что не планируют вводить новые ограничения в связи с появлением «Омикрона», отмечает «Национальная служба новостей».