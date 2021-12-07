Политтехнолог: власти уступят россиянам в законе о QR-кодах

Государство не откажется от идеи повсеместного введения QR-кодов, считает Станислав Белковский Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Правительство России не откажется от федерального закона о введении QR-кодов, однако может пойти на определенные уступки с учетом мнения граждан. Об этом заявил политтехнолог Станислав Белковский.

«Закон о QR-кодах введут. Государство пойдет на какие-то уступки, что-нибудь отложит и переложит, но от самой идеи не откажется и воплотит ее под тем или иным предлогом», — сказал Белковский в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее в Совете Федерации поддержали законопроект о повсеместном введении QR-кодах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что процесс принятия закона является очень сложным, пишет RT. Госдума РФ может принять закон о QR-кодах в 2022 году, сообщает «Национальная служба новостей».