Политтехнолог: власти уступят россиянам в законе о QR-кодах

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Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) на ВДНХ. Москва, симаков сергей, белковский станислав
Государство не откажется от идеи повсеместного введения QR-кодов, считает Станислав Белковский Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Правительство России не откажется от федерального закона о введении QR-кодов, однако может пойти на определенные уступки с учетом мнения граждан. Об этом заявил политтехнолог Станислав Белковский.

«Закон о QR-кодах введут. Государство пойдет на какие-то уступки, что-нибудь отложит и переложит, но от самой идеи не откажется и воплотит ее под тем или иным предлогом», — сказал Белковский в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее в Совете Федерации поддержали законопроект о повсеместном введении QR-кодах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что процесс принятия закона является очень сложным, пишет RT. Госдума РФ может принять закон о QR-кодах в 2022 году, сообщает «Национальная служба новостей».

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Правительство России не откажется от федерального закона о введении QR-кодов, однако может пойти на определенные уступки с учетом мнения граждан. Об этом заявил политтехнолог Станислав Белковский. «Закон о QR-кодах введут. Государство пойдет на какие-то уступки, что-нибудь отложит и переложит, но от самой идеи не откажется и воплотит ее под тем или иным предлогом», — сказал Белковский в эфире радио «Комсомольская правда». Ранее в Совете Федерации поддержали законопроект о повсеместном введении QR-кодах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что процесс принятия закона является очень сложным, пишет RT. Госдума РФ может принять закон о QR-кодах в 2022 году, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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