Дерипаска предложил властям РФ способ выиграть от санкций США

07 декабря 2021 в 13:45 Размер текста - 17 +

России стоит ввести цифровой рубль, считает Олег Дерипаска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Санкции США должны мотивировать правительство России пойти по пути Китая и ввести в стране цифровую валюту. Об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска. «Понятно, что США с санкциями придется быть теперь поосторожнее. Потому что каждый раунд очередных санкций будет создавать стимулы для перехода в расчетах на китайский цифровой юань, а долг Минфина США уже 30 трлн долларов. А наш ЦБ за те 7 лет, которые Россию правительство США „тренирует“ санкциями, наконец сможет предложить российским компаниям более безопасную систему расчетов с использованием цифрового рубля? Такую, например, как наши партнеры из Китая», — написал Дерипаска в своем telegram-канале. Ранее Дерипаска также посоветовал Центробанку РФ брать пример с Китая и снизить требования к резервированию наличных денег для банков. Согласно отчету ЦБ за 2021 год, объем операций российского населения с цифровыми валютами ежегодно составляет около 5 млрд долларов, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Санкции США должны мотивировать правительство России пойти по пути Китая и ввести в стране цифровую валюту. Об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска. «Понятно, что США с санкциями придется быть теперь поосторожнее. Потому что каждый раунд очередных санкций будет создавать стимулы для перехода в расчетах на китайский цифровой юань, а долг Минфина США уже 30 трлн долларов. А наш ЦБ за те 7 лет, которые Россию правительство США „тренирует“ санкциями, наконец сможет предложить российским компаниям более безопасную систему расчетов с использованием цифрового рубля? Такую, например, как наши партнеры из Китая», — написал Дерипаска в своем telegram-канале. Ранее Дерипаска также посоветовал Центробанку РФ брать пример с Китая и снизить требования к резервированию наличных денег для банков. Согласно отчету ЦБ за 2021 год, объем операций российского населения с цифровыми валютами ежегодно составляет около 5 млрд долларов, пишет RT.