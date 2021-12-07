Дерипаска предложил властям РФ способ выиграть от санкций США

Санкции США должны мотивировать правительство России пойти по пути Китая и ввести в стране цифровую валюту. Об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.
«Понятно, что США с санкциями придется быть теперь поосторожнее. Потому что каждый раунд очередных санкций будет создавать стимулы для перехода в расчетах на китайский цифровой юань, а долг Минфина США уже 30 трлн долларов. А наш ЦБ за те 7 лет, которые Россию правительство США „тренирует“ санкциями, наконец сможет предложить российским компаниям более безопасную систему расчетов с использованием цифрового рубля? Такую, например, как наши партнеры из Китая», — написал Дерипаска в своем telegram-канале.
Ранее Дерипаска также посоветовал Центробанку РФ брать пример с Китая и снизить требования к резервированию наличных денег для банков. Согласно отчету ЦБ за 2021 год, объем операций российского населения с цифровыми валютами ежегодно составляет около 5 млрд долларов, пишет RT.
Санкции США должны мотивировать правительство России пойти по пути Китая и ввести в стране цифровую валюту. Об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска. «Понятно, что США с санкциями придется быть теперь поосторожнее. Потому что каждый раунд очередных санкций будет создавать стимулы для перехода в расчетах на китайский цифровой юань, а долг Минфина США уже 30 трлн долларов. А наш ЦБ за те 7 лет, которые Россию правительство США „тренирует“ санкциями, наконец сможет предложить российским компаниям более безопасную систему расчетов с использованием цифрового рубля? Такую, например, как наши партнеры из Китая», — написал Дерипаска в своем telegram-канале. Ранее Дерипаска также посоветовал Центробанку РФ брать пример с Китая и снизить требования к резервированию наличных денег для банков. Согласно отчету ЦБ за 2021 год, объем операций российского населения с цифровыми валютами ежегодно составляет около 5 млрд долларов, пишет RT.