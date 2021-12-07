Дерипаска предложил властям РФ способ выиграть от санкций США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, дерипаска олег
России стоит ввести цифровой рубль, считает Олег Дерипаска Фото:

Санкции США должны мотивировать правительство России пойти по пути Китая и ввести в стране цифровую валюту. Об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.

«Понятно, что США с санкциями придется быть теперь поосторожнее. Потому что каждый раунд очередных санкций будет создавать стимулы для перехода в расчетах на китайский цифровой юань, а долг Минфина США уже 30 трлн долларов. А наш ЦБ за те 7 лет, которые Россию правительство США „тренирует“ санкциями, наконец сможет предложить российским компаниям более безопасную систему расчетов с использованием цифрового рубля? Такую, например, как наши партнеры из Китая», — написал Дерипаска в своем telegram-канале.

Ранее Дерипаска также посоветовал Центробанку РФ брать пример с Китая и снизить требования к резервированию наличных денег для банков. Согласно отчету ЦБ за 2021 год, объем операций российского населения с цифровыми валютами ежегодно составляет около 5 млрд долларов, пишет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Санкции США должны мотивировать правительство России пойти по пути Китая и ввести в стране цифровую валюту. Об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска. «Понятно, что США с санкциями придется быть теперь поосторожнее. Потому что каждый раунд очередных санкций будет создавать стимулы для перехода в расчетах на китайский цифровой юань, а долг Минфина США уже 30 трлн долларов. А наш ЦБ за те 7 лет, которые Россию правительство США „тренирует“ санкциями, наконец сможет предложить российским компаниям более безопасную систему расчетов с использованием цифрового рубля? Такую, например, как наши партнеры из Китая», — написал Дерипаска в своем telegram-канале. Ранее Дерипаска также посоветовал Центробанку РФ брать пример с Китая и снизить требования к резервированию наличных денег для банков. Согласно отчету ЦБ за 2021 год, объем операций российского населения с цифровыми валютами ежегодно составляет около 5 млрд долларов, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...