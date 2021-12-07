Володин поручил проверить, зарабатывают ли чиновники на вакцинах

Российские чиновники стали сообладателями патентов на вакцины и активно зарабатывают на вакцинации. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ, первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить эту информацию.
«Целый ряд СМИ распространил информацию о конфликте интересов чиновников, которые стали сообладателями патентов на вакцины, и они же дают разрешение на их применение, а у других чиновников, оказывается, родственники производят эту вакцину. Может быть, нам провести свое парламентское расследование, насколько достоверна эта информация в СМИ», — передает слова Коломейцева официальный сайт Госдумы.
Володин отреагировал на слова Коломейцева и поручил провести соответствующую проверку. «Прошу изучить информацию, которую озвучил Коломейцев и затем проинформировать депутатов», — сказал Володин.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов ускорить вакцинацию граждан. От также призвал губернаторов взять ситуацию под личный контроль.
Российские чиновники стали сообладателями патентов на вакцины и активно зарабатывают на вакцинации. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ, первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить эту информацию. «Целый ряд СМИ распространил информацию о конфликте интересов чиновников, которые стали сообладателями патентов на вакцины, и они же дают разрешение на их применение, а у других чиновников, оказывается, родственники производят эту вакцину. Может быть, нам провести свое парламентское расследование, насколько достоверна эта информация в СМИ», — передает слова Коломейцева официальный сайт Госдумы. Володин отреагировал на слова Коломейцева и поручил провести соответствующую проверку. «Прошу изучить информацию, которую озвучил Коломейцев и затем проинформировать депутатов», — сказал Володин. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов ускорить вакцинацию граждан. От также призвал губернаторов взять ситуацию под личный контроль.