Володин поручил проверить, зарабатывают ли чиновники на вакцинах

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По словам Николая Коломейцева, некоторые чиновники зарабатывают на вакцинах Фото:

Российские чиновники стали сообладателями патентов на вакцины и активно зарабатывают на вакцинации. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ, первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить эту информацию.

«Целый ряд СМИ распространил информацию о конфликте интересов чиновников, которые стали сообладателями патентов на вакцины, и они же дают разрешение на их применение, а у других чиновников, оказывается, родственники производят эту вакцину. Может быть, нам провести свое парламентское расследование, насколько достоверна эта информация в СМИ», — передает слова Коломейцева официальный сайт Госдумы.

Володин отреагировал на слова Коломейцева и поручил провести соответствующую проверку. «Прошу изучить информацию, которую озвучил Коломейцев и затем проинформировать депутатов», — сказал Володин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов ускорить вакцинацию граждан. От также призвал губернаторов взять ситуацию под личный контроль.

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Российские чиновники стали сообладателями патентов на вакцины и активно зарабатывают на вакцинации. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ, первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить эту информацию. «Целый ряд СМИ распространил информацию о конфликте интересов чиновников, которые стали сообладателями патентов на вакцины, и они же дают разрешение на их применение, а у других чиновников, оказывается, родственники производят эту вакцину. Может быть, нам провести свое парламентское расследование, насколько достоверна эта информация в СМИ», — передает слова Коломейцева официальный сайт Госдумы. Володин отреагировал на слова Коломейцева и поручил провести соответствующую проверку. «Прошу изучить информацию, которую озвучил Коломейцев и затем проинформировать депутатов», — сказал Володин. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов ускорить вакцинацию граждан. От также призвал губернаторов взять ситуацию под личный контроль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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