Челябинские рестораторы: коронавирусные запреты уничтожат отрасль

Рестораторы предупредили о массовых увольнениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Представители индустрии общественного пиния Челябинска, терпящие убытки из-за короновирусных ограничений обратились к губернатору Алексею Текслеру с просьбой оказать финансовую поддержку отрасли. Текст обращения, имеется в распоряжении URA.RU. Ранее рестораторы просили ослабить ограничения, но им в этом было отказана

«Значительная потеря посетителей приведет к 60-70% падения выручки, без мер государственной и региональной поддержки — к закрытию предприятий общепита. Сотрудники начнут покидать рабочие места», — говорится в обращении, подписанном президентом «Ассоциации рестораторов города Челябинска» Олегом Ивановым и перечисляется ряд возможных мер поддержки.

Так рестораторы просят льготы по ряду налогов, а также просят автоматически продлить срок лицензии на розничную продажу алкоголя в 2022 году для тех, у кого истекает этот срок. Предлагается за счет бюджета предоставить предприятиям по два минимальных оклада оплаты труда на одного сотрудника, с 1 декабря по 9 января. Именно в это время срываются новогодние корпоративы из-за запрета работы ночью, а для посетителей обязательны QR-коды о вакцинации.

Ранее рестораторы просили отменить QR-коды о вакцинации и ночные запреты. Власти отказались снимать ограничения, но заявили, что готовы рассмотреть предложения по поддержке отрасли. В пресс-службе минэкономразвития региона пообещали прокомментировать новое обращение рестораторов позже, Иванов на звонок URA.RU не ответил.

К властям также обратились представители индустрии красоты. Они просят до 12 декабря отсрочить обязательное введение QR-кодов. Так, по их мнению, можно будет избежать ухода в «серую зону» сотрудников парикмахерских, маникюрных и косметологических салонов.