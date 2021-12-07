07 декабря 2021
06 декабря 2021

Власти Тюмени раскрыли методы подготовки к вакцинации детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Прививочный пункт в ТЦ
В медучреждениях создали условия для хранения «детской» вакцины от коронавируса (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В тюменских больницах готовы принять вакцину от коронавируса для детей, для чего в учреждениях создали необходимые условия. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

«Подготовка к вакцинации несовершеннолетних от коронавируса включала в себя подготовку медучреждений для хранения и транспортировки вакцины в условиях требуемых критериев холодового режима. Кабинеты оборудованы согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ. Сотрудники ознакомлены с алгоритмом проведения вакцинации», — рассказали URA.RU в оперативном штабе Тюменской области.

Ранее тюменские власти отчитались о готовности к массовой вакцинации детей от коронавируса, но в чем заключалась суть этих мероприятий не уточнялось. Как сообщало URA.RU, в России уже зарегистрировали препарат «Спутник М», который предназначен для постановки прививок подросткам 12-17 лет.

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В тюменских больницах готовы принять вакцину от коронавируса для детей, для чего в учреждениях создали необходимые условия. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе Тюменской области. «Подготовка к вакцинации несовершеннолетних от коронавируса включала в себя подготовку медучреждений для хранения и транспортировки вакцины в условиях требуемых критериев холодового режима. Кабинеты оборудованы согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ. Сотрудники ознакомлены с алгоритмом проведения вакцинации», — рассказали URA.RU в оперативном штабе Тюменской области. Ранее тюменские власти отчитались о готовности к массовой вакцинации детей от коронавируса, но в чем заключалась суть этих мероприятий не уточнялось. Как сообщало URA.RU, в России уже зарегистрировали препарат «Спутник М», который предназначен для постановки прививок подросткам 12-17 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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