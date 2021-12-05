В первой фазе испытаний участвовали 99 подростков от 12 до 17 лет. В третьей фазе примут участие три тысячи добровольцев;
Вакцинация будет добровольной. Дети должны будут предоставить согласие родителей или законных представителей. Подростки от 15 лет и старше могут привиться со своего согласия;
Побочные эффекты у вакцины будут такие же, как у «Спутника V». Может подняться температура и начаться слабость в первые три дня после прививки. Об этом URA.RU сообщали врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов и член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.
В России зарегистрирована вакцина для подростков от 12 до 17 лет. Их могут начать прививать уже в декабре. URA.RU собрало факты о вакцине для несовершеннолетних. В центре имени Гамалеи готовятся к испытаниям вакцины для детей от шести до 11 лет. В центре подали документы в Минздрав РФ. По словам Гинцбурга, прививать подростков могут начать уже в конце декабря, а детей — через два месяца.