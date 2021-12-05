Для подростков уменьшили дозировку вакцины Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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В России зарегистрирована вакцина для подростков от 12 до 17 лет. Их могут начать прививать уже в декабре. URA.RU собрало факты о вакцине для несовершеннолетних.

Детей будут прививать препаратом «Спутник М», сообщал директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Буква «М» в названии означает «для маленьких»;

Вакцина для подростков создана на той же платформе, что и «Спутник V», и состоит из двух компонентов. Она повторяет взрослую, но дозировку для подростков уменьшили в пять раз, а для детей ее уменьшат в 10 раз;

В первой фазе испытаний участвовали 99 подростков от 12 до 17 лет. В третьей фазе примут участие три тысячи добровольцев;

Вакцинация будет добровольной. Дети должны будут предоставить согласие родителей или законных представителей. Подростки от 15 лет и старше могут привиться со своего согласия;

Побочные эффекты у вакцины будут такие же, как у «Спутника V». Может подняться температура и начаться слабость в первые три дня после прививки. Об этом URA.RU сообщали врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов и член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.

В центре имени Гамалеи готовятся к испытаниям вакцины для детей от шести до 11 лет. В центре подали документы в Минздрав РФ. По словам Гинцбурга, прививать подростков могут начать уже в конце декабря, а детей — через два месяца.