Кремль: отношения США и РФ вызывают озабоченность

08 декабря 2021 в 02:23 Размер текста - 17 +

Ушаков сообщил, что прорыва в отношениях США и РФ достичь не удалось Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Прорыва в отношениях России и США ждать не стоит, они вызывают озабоченность. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе общения с журналистами. «Прорывов пока что нет. Отношения вызывают озабоченность. Думаю, что они не удовлетворяют ни нас, ни американцев», — заявил Ушаков. Однако он отметил, что президенты намерены продолжать практическую работу и обсуждение весьма чувствительных вопросов, которые серьезно волнуют Москву. Переговоры лидеров России и США прошли 7 декабря. Видеовстреча длилась около двух часов. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что главы государств обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, ситуацию на Украине и совместную работу по Ирану. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Прорыва в отношениях России и США ждать не стоит, они вызывают озабоченность. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе общения с журналистами. «Прорывов пока что нет. Отношения вызывают озабоченность. Думаю, что они не удовлетворяют ни нас, ни американцев», — заявил Ушаков. Однако он отметил, что президенты намерены продолжать практическую работу и обсуждение весьма чувствительных вопросов, которые серьезно волнуют Москву. Переговоры лидеров России и США прошли 7 декабря. Видеовстреча длилась около двух часов. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что главы государств обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, ситуацию на Украине и совместную работу по Ирану.