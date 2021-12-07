Кремль: отношения США и РФ вызывают озабоченность

Прорыва в отношениях России и США ждать не стоит, они вызывают озабоченность. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе общения с журналистами.
«Прорывов пока что нет. Отношения вызывают озабоченность. Думаю, что они не удовлетворяют ни нас, ни американцев», — заявил Ушаков. Однако он отметил, что президенты намерены продолжать практическую работу и обсуждение весьма чувствительных вопросов, которые серьезно волнуют Москву.
Переговоры лидеров России и США прошли 7 декабря. Видеовстреча длилась около двух часов. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что главы государств обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, ситуацию на Украине и совместную работу по Ирану.
Прорыва в отношениях России и США ждать не стоит, они вызывают озабоченность. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе общения с журналистами. «Прорывов пока что нет. Отношения вызывают озабоченность. Думаю, что они не удовлетворяют ни нас, ни американцев», — заявил Ушаков. Однако он отметил, что президенты намерены продолжать практическую работу и обсуждение весьма чувствительных вопросов, которые серьезно волнуют Москву. Переговоры лидеров России и США прошли 7 декабря. Видеовстреча длилась около двух часов. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что главы государств обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, ситуацию на Украине и совместную работу по Ирану.