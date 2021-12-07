Юрист предупредила об изменениях для семей с детьми

08 декабря 2021 в 05:23 Размер текста - 17 +

Россиян с детьми ждут изменения с 1 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россиян с детьми ждут изменения с 1 января 2022 года. Об рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская. «Изменения коснутся, в частности, назначения пособий по больничным листам, а также по беременности и родам. С 1 января 2022 года медицинские организации переходят на оформление электронных больничных. При этом пациенту по его желанию могут выдать выписку из его больничного», — рассказала Красовская в разговоре с Life. Кроме того, с января увеличится МРОТ. Соответственно, будут пересчитываться все пособия, которые рассчитываются на его основе. В том числе и минимальные выплаты по беременности и родам. Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправку в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Она предусматривает индексацию материнского капитала по фактической инфляции с 1 февраля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россиян с детьми ждут изменения с 1 января 2022 года. Об рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская. «Изменения коснутся, в частности, назначения пособий по больничным листам, а также по беременности и родам. С 1 января 2022 года медицинские организации переходят на оформление электронных больничных. При этом пациенту по его желанию могут выдать выписку из его больничного», — рассказала Красовская в разговоре с Life. Кроме того, с января увеличится МРОТ. Соответственно, будут пересчитываться все пособия, которые рассчитываются на его основе. В том числе и минимальные выплаты по беременности и родам. Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправку в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Она предусматривает индексацию материнского капитала по фактической инфляции с 1 февраля.