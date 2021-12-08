Жена военного рассказала о неожиданной проблеме с QR-кодом

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Военнослужащего не пустили в магазин без QR-кода Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

В Челябинске супруга одного из военнослужащих пожаловалась на то, что ее мужа не пустили в магазин без QR-кода. При этом военный был привит и имел сертификат о вакцинации.

«У меня есть QR-код, так как я прививалась в обычной гражданской больнице, но у военных такой возможности нет. Мой муж был в форме, показал удостоверение военнослужащего плюс свой сертификат о вакцинации, который ему был выдан в части. А его отказались пускать в магазин. Отказал охранник, пришла администратор и также отказала», — передает слова челябинки портал 74.ru.

В магазине сообщили, что охранник действовал согласно закону. «Это условия региона. В Челябинской области без QR-кода в магазин не пропускают», — сказали в магазине. Первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт отметила, что этот вопрос будет регулироваться на федеральном уровне.

Ранее в Министерстве обороны РФ выступили с инициативой освободить военнослужащих от QR-кодов. В местах, для посещения которых необходимо предъявлять QR-код, военным достаточно будет показать сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам. Таким документом для офицеров служит удостоверение личности, а для солдат и сержантов — военный билет.

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В Челябинске супруга одного из военнослужащих пожаловалась на то, что ее мужа не пустили в магазин без QR-кода. При этом военный был привит и имел сертификат о вакцинации. «У меня есть QR-код, так как я прививалась в обычной гражданской больнице, но у военных такой возможности нет. Мой муж был в форме, показал удостоверение военнослужащего плюс свой сертификат о вакцинации, который ему был выдан в части. А его отказались пускать в магазин. Отказал охранник, пришла администратор и также отказала», — передает слова челябинки портал 74.ru. В магазине сообщили, что охранник действовал согласно закону. «Это условия региона. В Челябинской области без QR-кода в магазин не пропускают», — сказали в магазине. Первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт отметила, что этот вопрос будет регулироваться на федеральном уровне. Ранее в Министерстве обороны РФ выступили с инициативой освободить военнослужащих от QR-кодов. В местах, для посещения которых необходимо предъявлять QR-код, военным достаточно будет показать сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам. Таким документом для офицеров служит удостоверение личности, а для солдат и сержантов — военный билет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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