30 ноября 2021

Минобороны освободит военных от использования QR-кодов

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Фильтр на входе ТЦ «Пушкинский». Курган , QR код, проверка qr-кода, куаркод, локдаун
Минобороны собирается отменить QR-коды для военных Фото:
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Коронавирус COVID-19

Военных избавят от необходимости иметь QR-код, подтверждающий вакцинацию или отрицательный результат в тесте на COVID-19. С такой инициативой выступило Минобороны. В ведомстве уже подготовили соответствующий проект, сейчас он находится на согласовании в Правительстве.

В местах, для посещения которых необходимо предъявлять QR-код, военным достаточно будет показать сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам. Таким документом для офицеров служит удостоверение личности, а для солдат и сержантов — военный билет. Аналогичные правила планируется распространить и для военных пенсионеров, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в министерстве.

По данным Минобороны, почти сто процентов военных прошли вакцинацию. Еще в августе глава ведомства Сергей Шойгу сообщил о том, что Вооруженные силы полностью прошли вакцинацию. В начале ноября министр дополнил, что военные привились повторно.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на борьбу с коронавирусом привлекли военных людей. Так, для производителей кислорода государство выделило 5 вагонов-цистерн, находящихся на балансе воинской части.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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