Минобороны освободит военных от использования QR-кодов

Военных избавят от необходимости иметь QR-код, подтверждающий вакцинацию или отрицательный результат в тесте на COVID-19. С такой инициативой выступило Минобороны. В ведомстве уже подготовили соответствующий проект, сейчас он находится на согласовании в Правительстве.
В местах, для посещения которых необходимо предъявлять QR-код, военным достаточно будет показать сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам. Таким документом для офицеров служит удостоверение личности, а для солдат и сержантов — военный билет. Аналогичные правила планируется распространить и для военных пенсионеров, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в министерстве.
По данным Минобороны, почти сто процентов военных прошли вакцинацию. Еще в августе глава ведомства Сергей Шойгу сообщил о том, что Вооруженные силы полностью прошли вакцинацию. В начале ноября министр дополнил, что военные привились повторно.
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на борьбу с коронавирусом привлекли военных людей. Так, для производителей кислорода государство выделило 5 вагонов-цистерн, находящихся на балансе воинской части.
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