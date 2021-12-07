07 декабря 2021
06 декабря 2021

В Курганской области резко потеплеет после морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь Ленина. Курган, горка, тюбинг, зима, рабочие в спецовках
Температура воздуха в регионе поднимется до -8 градусов Фото:

В Курганской области ночью 10 декабря может потеплеть до -8 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. Ночью 8 декабря температура воздуха в регионе опускалась до -26 градусов.

«Прогноз погоды по Курганской области. <…> 10.12.2021 ночь: -13, -18 градусов, при натекании облачности до -8 градусов», — указано в сообщении.

Днем 10 декабря температура воздуха может подняться до -5 градусов. По данным синоптиков, скорость ветра в этот день может достигнуть 8 метров в секунду.

Ночью 7 и 8 декабря в Курганской области температура воздуха была ниже -20 градусов. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, в декабре в Кургане среднесуточная температура будет на 3,5 градуса выше нормы, а за всю зиму — на 2,5 градуса.

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В Курганской области ночью 10 декабря может потеплеть до -8 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. Ночью 8 декабря температура воздуха в регионе опускалась до -26 градусов. «Прогноз погоды по Курганской области. <…> 10.12.2021 ночь: -13, -18 градусов, при натекании облачности до -8 градусов», — указано в сообщении. Днем 10 декабря температура воздуха может подняться до -5 градусов. По данным синоптиков, скорость ветра в этот день может достигнуть 8 метров в секунду. Ночью 7 и 8 декабря в Курганской области температура воздуха была ниже -20 градусов. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, в декабре в Кургане среднесуточная температура будет на 3,5 градуса выше нормы, а за всю зиму — на 2,5 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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