В Курганской области резко потеплеет после морозов

Температура воздуха в регионе поднимется до -8 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области ночью 10 декабря может потеплеть до -8 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. Ночью 8 декабря температура воздуха в регионе опускалась до -26 градусов.

«Прогноз погоды по Курганской области. <…> 10.12.2021 ночь: -13, -18 градусов, при натекании облачности до -8 градусов», — указано в сообщении.

Днем 10 декабря температура воздуха может подняться до -5 градусов. По данным синоптиков, скорость ветра в этот день может достигнуть 8 метров в секунду.

Ночью 7 и 8 декабря в Курганской области температура воздуха была ниже -20 градусов. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, в декабре в Кургане среднесуточная температура будет на 3,5 градуса выше нормы, а за всю зиму — на 2,5 градуса.