Государство заработало на пермяках, не носивших маски

08 декабря 2021 в 11:59 Размер текста - 17 +

За поход в магазин без маски грозит штраф (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Несоблюдение масочного режима, самоизоляции и непрохождение ПЦР-тестов после прибытия из других стран стали основными нарушениями пермяков, связанными с коронавирусными ограничениями. Всего за год судебные приставы региона взыскали с жителей Прикамья более 20 млн рублей «ковидных» штрафов, сообщают в пресс-службе ведомства. «В большинстве своем пермяки привлекались к административной ответственности за несоблюдение масочного режима. С данной категории нарушителей взыскано более 5 млн рублей. За нарушение режима самоизоляции при положительном результате теста на коронавирус, а также за невыполнение пермяками, прибывшими из-за границы, требований о размещении результатов ПЦР-тестирования на сайте „Госуслуги“ взыскано свыше 7 млн рублей», — говорится на сайте УФССП России по Пермскому краю. За нарушения противоэпидемических норм штрафы взыскивали также с индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. За год они уплатили более 8 млн рублей. Приставам также пришлось обеспечить приостановление деятельности 45 организаций. Ранее URA.RU рассказывало о крупных штрафах, которые выписали магазину сети «Магнит» и компании «Мегафон Ритейл». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Несоблюдение масочного режима, самоизоляции и непрохождение ПЦР-тестов после прибытия из других стран стали основными нарушениями пермяков, связанными с коронавирусными ограничениями. Всего за год судебные приставы региона взыскали с жителей Прикамья более 20 млн рублей «ковидных» штрафов, сообщают в пресс-службе ведомства. «В большинстве своем пермяки привлекались к административной ответственности за несоблюдение масочного режима. С данной категории нарушителей взыскано более 5 млн рублей. За нарушение режима самоизоляции при положительном результате теста на коронавирус, а также за невыполнение пермяками, прибывшими из-за границы, требований о размещении результатов ПЦР-тестирования на сайте „Госуслуги“ взыскано свыше 7 млн рублей», — говорится на сайте УФССП России по Пермскому краю. За нарушения противоэпидемических норм штрафы взыскивали также с индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. За год они уплатили более 8 млн рублей. Приставам также пришлось обеспечить приостановление деятельности 45 организаций. Ранее URA.RU рассказывало о крупных штрафах, которые выписали магазину сети «Магнит» и компании «Мегафон Ритейл».