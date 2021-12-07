07 декабря 2021
06 декабря 2021

Государство заработало на пермяках, не носивших маски

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, торговый центр, продукты, покупатели, торговая сеть, магазин, весы самообслуживания
За поход в магазин без маски грозит штраф (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Несоблюдение масочного режима, самоизоляции и непрохождение ПЦР-тестов после прибытия из других стран стали основными нарушениями пермяков, связанными с коронавирусными ограничениями. Всего за год судебные приставы региона взыскали с жителей Прикамья более 20 млн рублей «ковидных» штрафов, сообщают в пресс-службе ведомства.

«В большинстве своем пермяки привлекались к административной ответственности за несоблюдение масочного режима. С данной категории нарушителей взыскано более 5 млн рублей. За нарушение режима самоизоляции при положительном результате теста на коронавирус, а также за невыполнение пермяками, прибывшими из-за границы, требований о размещении результатов ПЦР-тестирования на сайте „Госуслуги“ взыскано свыше 7 млн рублей», — говорится на сайте УФССП России по Пермскому краю.

За нарушения противоэпидемических норм штрафы взыскивали также с индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. За год они уплатили более 8 млн рублей. Приставам также пришлось обеспечить приостановление деятельности 45 организаций. Ранее URA.RU рассказывало о крупных штрафах, которые выписали магазину сети «Магнит» и компании «Мегафон Ритейл».

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Несоблюдение масочного режима, самоизоляции и непрохождение ПЦР-тестов после прибытия из других стран стали основными нарушениями пермяков, связанными с коронавирусными ограничениями. Всего за год судебные приставы региона взыскали с жителей Прикамья более 20 млн рублей «ковидных» штрафов, сообщают в пресс-службе ведомства. «В большинстве своем пермяки привлекались к административной ответственности за несоблюдение масочного режима. С данной категории нарушителей взыскано более 5 млн рублей. За нарушение режима самоизоляции при положительном результате теста на коронавирус, а также за невыполнение пермяками, прибывшими из-за границы, требований о размещении результатов ПЦР-тестирования на сайте „Госуслуги“ взыскано свыше 7 млн рублей», — говорится на сайте УФССП России по Пермскому краю. За нарушения противоэпидемических норм штрафы взыскивали также с индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. За год они уплатили более 8 млн рублей. Приставам также пришлось обеспечить приостановление деятельности 45 организаций. Ранее URA.RU рассказывало о крупных штрафах, которые выписали магазину сети «Магнит» и компании «Мегафон Ритейл».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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