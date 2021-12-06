В Пермском крае оштрафовали «Мегафон» из-за продавца без маски

07 декабря 2021 в 20:30 Размер текста - 17 +

Оператор «большой тройки» оштрафован на 100 тысяч рублей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU АО «Мегафон Ритейл» оштрафовано на 100 тысяч рублей из-за продавца. Суд города Кудымкар (Пермский край) установил, что продавец магазина, который принадлежит оператору связи, находилась на рабочем месте в маске, «спущенной ниже носа». Об этом сообщается на сайте суда. «Продавцом при оказании услуг покупателям не использовалось средство индивидуальной защиты (маска), маска была спущена ниже носа, закрывая лишь рот. Судья Кудымкарского городского суда признал „Мегафон Ритейл“ виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч 1 ст 20.6.1 КоАП РФ и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 100000 рублей», — говорится на сайте. Представитель «Мегафона» в суде указывал, что организация принимает все необходимые меры к выполнению санитарно-эпидемиологического законодательства. Однако эти доводы признаны судьей несостоятельными. URA.RU также рассказывало о пермяке, который дважды был оштрафован на 15 тысяч рублей за отказ от маски. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

АО «Мегафон Ритейл» оштрафовано на 100 тысяч рублей из-за продавца. Суд города Кудымкар (Пермский край) установил, что продавец магазина, который принадлежит оператору связи, находилась на рабочем месте в маске, «спущенной ниже носа». Об этом сообщается на сайте суда. «Продавцом при оказании услуг покупателям не использовалось средство индивидуальной защиты (маска), маска была спущена ниже носа, закрывая лишь рот. Судья Кудымкарского городского суда признал „Мегафон Ритейл“ виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч 1 ст 20.6.1 КоАП РФ и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 100000 рублей», — говорится на сайте. Представитель «Мегафона» в суде указывал, что организация принимает все необходимые меры к выполнению санитарно-эпидемиологического законодательства. Однако эти доводы признаны судьей несостоятельными. URA.RU также рассказывало о пермяке, который дважды был оштрафован на 15 тысяч рублей за отказ от маски.