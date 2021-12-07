07 декабря 2021
06 декабря 2021

Текслер: трассу от Челябинска до Кургана сделают четырехполосной

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Прямая линия с Алексеем Текслером. Челябинск, дисплей, текслер алексей, монитор, прямая линия с алексеем текслером
Прямая линия с Алексеем Текслером транслируется в прямом эфире Фото:

Участок трассы М5 от Челябинска до Кургана сделают четырехполосным. Об этом 8 декабря в ходе прямой линии заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.

«Трасса от Челябинска до Кургана будет четырехполосной. Есть такие планы», — заявил Текслер.

Губернатор также отметил, что уже в 2022 году полностью четырехполосной станет трасса между Челябинском и Екатеринбургом. Ранее такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Прямая линия проходит в Центре управления регионом. К началу прямого эфира поступило почти 5 тысяч вопросов. Текслер уже сделал ряд заявлений, в том числе об отмене запрета на работу в ночное время заведениям общепита.

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Участок трассы М5 от Челябинска до Кургана сделают четырехполосным. Об этом 8 декабря в ходе прямой линии заявил челябинский губернатор Алексей Текслер. «Трасса от Челябинска до Кургана будет четырехполосной. Есть такие планы», — заявил Текслер. Губернатор также отметил, что уже в 2022 году полностью четырехполосной станет трасса между Челябинском и Екатеринбургом. Ранее такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. Прямая линия проходит в Центре управления регионом. К началу прямого эфира поступило почти 5 тысяч вопросов. Текслер уже сделал ряд заявлений, в том числе об отмене запрета на работу в ночное время заведениям общепита.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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