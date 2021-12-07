Текслер: трассу от Челябинска до Кургана сделают четырехполосной

Прямая линия с Алексеем Текслером транслируется в прямом эфире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участок трассы М5 от Челябинска до Кургана сделают четырехполосным. Об этом 8 декабря в ходе прямой линии заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.

«Трасса от Челябинска до Кургана будет четырехполосной. Есть такие планы», — заявил Текслер.

Губернатор также отметил, что уже в 2022 году полностью четырехполосной станет трасса между Челябинском и Екатеринбургом. Ранее такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Прямая линия проходит в Центре управления регионом. К началу прямого эфира поступило почти 5 тысяч вопросов. Текслер уже сделал ряд заявлений, в том числе об отмене запрета на работу в ночное время заведениям общепита.