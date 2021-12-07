Полковник Олег Гилев официально возглавил ямальских спасателей 12 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель министра МЧС РФ генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Супруновский прибыл в ЯНАО, чтобы представить губернатору нового начальника регионального управления ведомства полковника Олега Гилева, с которым ранее служил в Уральском институте противопожарной службы. Как сообщила 8 декабря пресс-служба окружного правительства, в ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия ведомства и власти.

«На встрече обсудили вопросы совместной деятельности в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения пожарной безопасности на территории региона. Дмитрий Артюхов отметил, что значительная территория Ямала, большое количество труднодоступных населенных пунктов и климатические особенности ставят перед спасателями серьезные вызовы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Дмитрий Артюхов выразил надежду, что взаимодействие с МЧС сохранится «на таком же высоком уровне». По словам главы региона, округ всегда готов оказать поддержку федеральному ведомству.

Полковник внутренней службы Гилев был назначен на должность начальника ГУ МЧС по ЯНАО указом президента России с 29 ноября. Ранее возглавлявший окружной главк генерал-майор Михаил Осокин освободил должность в связи с ротацией в ведомстве и переводом в Ульяновскую область 12 октября.

Полковник Гилев до назначения в Салехарде занимал должность заместителя начальника Уральского института МЧС в Екатеринбурге. До 2019 года начальником института был генерал Супруновский, который затем уехал в Москву на повышение.

Полковник Олег Гилев (слева) и генерал-лейтенант Анатолий Супруновский (справа) ранее вместе служили в Уральском институте МЧС в Екатеринбурге Фото: пресс-служба правительства ЯНАО