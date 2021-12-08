Тюменцам пообещали расширить трассы в Екатеринбург и ХМАО

08 декабря 2021 в 14:57 Размер текста - 17 +

Трассу до Екатеринбурга расширят к 2024 году, а до ХМАО — к 2026-му Фото: Анна Майорова © URA.RU Федеральная дорога из Тюмени в Екатеринбург и «трасса смерти» Р-404 (Тюмень — ХМАО) будут расширены с двух до четырех полос в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тюменской области. «Завершение реконструкции автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск запланировано на 2026 год. Трасса будет переведена с двухполосного на четырехполосное движение, с разделением встречных потоков транспорта», — сообщает пресс-служба правительства Тюменской области на своем сайте. Кроме того, четырехполосным к 2024 году полностью станет участок федеральной дороги от Екатеринбурга до Тюмени (проходящий по территории Тюменской области). Об этом заявил глава Росавтодора Роман Новиков. Ранее глава ведомства посетил Тюменскую область и вместе с губернатором Александром Моором осмотрел обновленные участки «трассы смерти» Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. В этом году на ней завершили реконструкцию 84 километров дороги, а в 2022 году до четырех полос расширят еще 29 километров магистрали. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Федеральная дорога из Тюмени в Екатеринбург и «трасса смерти» Р-404 (Тюмень — ХМАО) будут расширены с двух до четырех полос в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тюменской области. «Завершение реконструкции автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск запланировано на 2026 год. Трасса будет переведена с двухполосного на четырехполосное движение, с разделением встречных потоков транспорта», — сообщает пресс-служба правительства Тюменской области на своем сайте. Кроме того, четырехполосным к 2024 году полностью станет участок федеральной дороги от Екатеринбурга до Тюмени (проходящий по территории Тюменской области). Об этом заявил глава Росавтодора Роман Новиков. Ранее глава ведомства посетил Тюменскую область и вместе с губернатором Александром Моором осмотрел обновленные участки «трассы смерти» Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. В этом году на ней завершили реконструкцию 84 километров дороги, а в 2022 году до четырех полос расширят еще 29 километров магистрали.