Тюменцам пообещали расширить трассы в Екатеринбург и ХМАО

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Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5
Трассу до Екатеринбурга расширят к 2024 году, а до ХМАО — к 2026-му Фото:

Федеральная дорога из Тюмени в Екатеринбург и «трасса смерти» Р-404 (Тюмень — ХМАО) будут расширены с двух до четырех полос в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

«Завершение реконструкции автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск запланировано на 2026 год. Трасса будет переведена с двухполосного на четырехполосное движение, с разделением встречных потоков транспорта», — сообщает пресс-служба правительства Тюменской области на своем сайте.

Кроме того, четырехполосным к 2024 году полностью станет участок федеральной дороги от Екатеринбурга до Тюмени (проходящий по территории Тюменской области). Об этом заявил глава Росавтодора Роман Новиков.

Ранее глава ведомства посетил Тюменскую область и вместе с губернатором Александром Моором осмотрел обновленные участки «трассы смерти» Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. В этом году на ней завершили реконструкцию 84 километров дороги, а в 2022 году до четырех полос расширят еще 29 километров магистрали.

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Федеральная дорога из Тюмени в Екатеринбург и «трасса смерти» Р-404 (Тюмень — ХМАО) будут расширены с двух до четырех полос в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тюменской области. «Завершение реконструкции автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск запланировано на 2026 год. Трасса будет переведена с двухполосного на четырехполосное движение, с разделением встречных потоков транспорта», — сообщает пресс-служба правительства Тюменской области на своем сайте. Кроме того, четырехполосным к 2024 году полностью станет участок федеральной дороги от Екатеринбурга до Тюмени (проходящий по территории Тюменской области). Об этом заявил глава Росавтодора Роман Новиков. Ранее глава ведомства посетил Тюменскую область и вместе с губернатором Александром Моором осмотрел обновленные участки «трассы смерти» Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. В этом году на ней завершили реконструкцию 84 километров дороги, а в 2022 году до четырех полос расширят еще 29 километров магистрали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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