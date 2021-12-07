07 декабря 2021

Новую скоростную «Ласточку» пустят между Екатеринбургом и Тюменью

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый рейс вводится с 12 декабря Фото:

Скоростной поезд «Ласточка» начнет курсировать между Екатеринбургом и Тюменью. Информация об этом опубликована на официальном сайте Свердловской железной дороги.

«Пассажирские поезда свяжут скоростным сообщением столицу Урала, Тюмень и север УрФО. На маршруте Екатеринбург — Тюмень с 12 декабря вводится новый рейс электропоезда „Ласточка“», — сказано в сообщении СвЖД.

Также отмечается, что из Екатеринбурга «Ласточка» будет отправляться в 06:28 (здесь и далее время местное) и через 4,5 часа прибудет в Тюмень. Обратно скоростной поезд выезжает в 17:36.

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Скоростной поезд «Ласточка» начнет курсировать между Екатеринбургом и Тюменью. Информация об этом опубликована на официальном сайте Свердловской железной дороги. «Пассажирские поезда свяжут скоростным сообщением столицу Урала, Тюмень и север УрФО. На маршруте Екатеринбург — Тюмень с 12 декабря вводится новый рейс электропоезда „Ласточка“», — сказано в сообщении СвЖД. Также отмечается, что из Екатеринбурга «Ласточка» будет отправляться в 06:28 (здесь и далее время местное) и через 4,5 часа прибудет в Тюмень. Обратно скоростной поезд выезжает в 17:36.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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