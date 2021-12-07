В Екатеринбурге судят калеку-киллера, сдавшего генерала Трифонова

Дело Назима Мусаева будут рассматривать в 2022 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Железнодорожном райсуде Екатеринбурга 20 января начнут судить бывшего смотрящего за Тавдой (Свердловская область) Назима Мусаева за дачу взятки и причинение тяжкого вреда здоровью. Соответствующая информация размещена в картотеке дел суда. Подозреваемый обвинялся в организации убийств, которые не были доведены до конца, и связях с бывшим начальником УМВД по Екатеринбургу генерал-майором Игорем Трифоновым, которого обвиняют во взятке.

«20 января пройдет предварительное слушание по делу Назима Мусаева. Заседание должно было пройти 8 декабря, но его перенесли из-за неявки Мусаева по состоянию здоровья», — говорится в картотеке. Это будет первое заседание по делу Мусаева, которого называли бизнес-партнером генерала Трифонова. Через Мусаева проходил конфискованный полицией контрафакт.

Показания против Мусаева дал бывший начальник управления экономической безопасности УМВД по Екатеринбургу майор Эдуард Воронин. Он же способствовал развитию уголовного преследования Трифонова. В 2015 году на Мусаева было совершено покушение, в результате которого он оказался в инвалидном кресле. Источник уверен, что несмотря на это покалеченный коммерсант участвовал в покушении на убийство предпринимателя из Тавды Турала Мустафаева.

Трифонов, с которым связывают деятельность Мусаева, находится в исправительной колонии №13, откуда его доставляют на судебные заседания. Генерал жаловался, что не может связаться оттуда с родными и столкнулся с резким ухудшением зрения.