УВД Екатеринбурга до сих пор сотрясают скандалы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Задержанный в октябре 2020 года в Екатеринбурге за организацию убийств предприниматель Назим Мусаев оказался нештатным кадровиком городской полиции. Стали известны подробности отношений арестованного с бывшим начальником УВД Екатеринбурга Игорем Трифоновым, который обвиняется в получении взятки и других коррупционных преступлениях. URA.RU располагает данными уголовного дела, где Мусаев, а также два свидетеля полицейских давали показания.

«В ноябре—декабре 2014 года Мусаев предлагал [сотруднику ОЭБ и ПК УМВД Екатеринбурга] Денису Жданову попросить у Трифонова какую-либо руководящую должность в городской полиции», — говорит источник URA.RU, ссылаясь на показания самого Дениса Жданова. Последний свидетельствовал об этом в 2018 году, сообщая следствию о том, что Мусаев не только имел пропуск на территорию УМВД Екатеринбурга, но и свободно входил в кабинет начальника управления Игоря Трифонова.

Об особых отношениях говорил и другой офицер УМВД Екатеринбурга — Синелобов. Последний до августа 2015 года работал начальником ОЭБ и ПК городской полиции и часто видел Жданова, Трифонова и Мусаева в одной компании. Известно, что именно Мусаев способствовал назначению в 2015 году Эдуарда Воронина на должность главного антикоррупционера УМВД Екатеринбурга.

Цепочка задержаний, которую провели оперативники свердловского УФСБ в 2019—2020 годах, началась именно с показаний Эдуарда Воронина. Последний пошел на сделку с правосудием и в обмен на условный срок (приговор вступил в силу) вывел чекистов на генерала Трифонова, которого в минувшем сентябре задержали в Москве по обвинению в получении взятки. Вслед за ним был задержан и Мусаев, который обвиняется в организации убийства двух человек, в том числе конкурента по бизнесу в Тавде Турала Мустафаева. В свердловском УФСБ и СУ № 4 СКР информацию по данному делу официально не комментируют.