Представитель Путина: РФ борется с угрозой на границе. «Американские солдаты приезжают сюда». Видео

08 декабря 2021 в 18:18 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил о защите российской границы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Военные Соединенных Штатов Америки появляются на российской границе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия никому угрожает. Россия принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется возле ее границ. Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя — для России это „красная линия“. Все, что делает Россия, делается в рамках территории РФ. Это американские солдаты приезжают сюда», — отметил Песков, его слова приводит «Пятый канал». Он также прокомментировал переговоры российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, которые прошли 7 декабря. Представитель Кремля уточнил, что их общение было продуктивным, но не таким результативным, как хотелось бы. Переговоры лидеров двух стран длились два часа. В ходе беседы они затронули вопросы политики и экономики. Американский президент, однако, успел пригрозить России жесткими экономическими санкциями, если она вторгнется на территорию Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Военные Соединенных Штатов Америки появляются на российской границе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия никому угрожает. Россия принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется возле ее границ. Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя — для России это „красная линия“. Все, что делает Россия, делается в рамках территории РФ. Это американские солдаты приезжают сюда», — отметил Песков, его слова приводит «Пятый канал». Он также прокомментировал переговоры российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, которые прошли 7 декабря. Представитель Кремля уточнил, что их общение было продуктивным, но не таким результативным, как хотелось бы. Переговоры лидеров двух стран длились два часа. В ходе беседы они затронули вопросы политики и экономики. Американский президент, однако, успел пригрозить России жесткими экономическими санкциями, если она вторгнется на территорию Украины.