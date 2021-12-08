Военные Соединенных Штатов Америки появляются на российской границе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия никому угрожает. Россия принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется возле ее границ. Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя — для России это „красная линия“. Все, что делает Россия, делается в рамках территории РФ. Это американские солдаты приезжают сюда», — отметил Песков, его слова приводит «Пятый канал».
Он также прокомментировал переговоры российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, которые прошли 7 декабря. Представитель Кремля уточнил, что их общение было продуктивным, но не таким результативным, как хотелось бы.
Переговоры лидеров двух стран длились два часа. В ходе беседы они затронули вопросы политики и экономики. Американский президент, однако, успел пригрозить России жесткими экономическими санкциями, если она вторгнется на территорию Украины.
Военные Соединенных Штатов Америки появляются на российской границе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия никому угрожает. Россия принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется возле ее границ. Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя — для России это „красная линия“. Все, что делает Россия, делается в рамках территории РФ. Это американские солдаты приезжают сюда», — отметил Песков, его слова приводит «Пятый канал». Он также прокомментировал переговоры российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, которые прошли 7 декабря. Представитель Кремля уточнил, что их общение было продуктивным, но не таким результативным, как хотелось бы. Переговоры лидеров двух стран длились два часа. В ходе беседы они затронули вопросы политики и экономики. Американский президент, однако, успел пригрозить России жесткими экономическими санкциями, если она вторгнется на территорию Украины.